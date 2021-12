Ane Ivanović objavila fotografiju bez trunke šminke koja pokazuje svu njenu lepotu

Nekadašnja teniserka Ana Ivanović uveliko se priprema za predstojeće praznike, a tim povodom je nedavno i svojoj publici poslala jednu poruku, ali i pokazala opušten kućni izgled.

View this post on Instagram

„Život nije trka, to je putovanje. Nadam se da svi možete da polako uživate za božićne praznike sa svojim voljenima. Ostalo je da prespavamo još samo dvaput“, napisala je Ana iščekujući katolički Božić 25. decembra koji proslavlja sa svojim suprugom Bastijanom Švajnštajgerom.

Reakcije na ovu Aninu objavu su bile vrlo pozitivne, a obožavaoci joj pišu kako je sve pokazala i rekla s merom i ukusom i žele joj dobro zdravlje i sreću u narednoj godini.

Hvale je zbog reči koje je podelila, pre svega jer veruje da je sreća u jednostavnim stvarima, kao i da nam za početak i ne treba više već da praznike provedemo s najmilijima.

Pritom, Ani šalju dosta komplimenata zbog fotografije bez šminke. Slikala se u kućnom izdanju, u tamnozelenom džemperu i bez trunke šminke, za šta pratioci na Instagramu imaju samo reči hvale.

Mir Boziji, Hristos se rodi. Merry Christmas to everyone who celebrates it in January! 🎄💫🎁🎆 pic.twitter.com/BrWGipxgm9

— Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) January 7, 2021