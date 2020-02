Antarktik se topi: NASA objavila fotografije glečera posle rekordnih temperatura (foto)

Američka svemirska agencija NASA objavila je fotografije topljenja glečera na ostrvu Igl na Antarktiku.

Fotografije je od 4. do 13. februara napravio uređaj za daljinsko sondiranje Operational Land Imager, instaliran na satelitu „Landsat 8“.

Antarctica Melts Under Its Hottest Days on Record https://t.co/0OaKJWwfkJ #NASA

— NASA Earth (@NASAEarth) February 21, 2020