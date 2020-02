Apokalipsa insekata: Sve manje ih se lepi na šoferšajbnu, ali to nije dobra, već upozoravajuća vest

Apokalipsa insekata: Sve manje ih se lepi na šoferšajbnu, ali to nije dobra, već upozoravajuća vest

Broj insekata smanjen je u nekim delovima Evrope za 80 odsto u poslednjih 20 godina, a njihov nestanak prijavljen je na više lokacija u svetu. Naučnici su pad broja insekata potvrdili brojeći koliko se njih zalepi na šoferšajbne i tablice automobila. Alarmantni podaci upozoravaju da bi time mogao da bude poremećen lanac ishrane na čitavoj planeti.

Apokalipsa insekata, tako naučnici nazivaju dramatičan pad njihovog broja u celom svetu, prenosi engleski „Gardijan“.

Više naučnih studija potvrdilo je ono što su mnogi primetili širom sveta, da je insekata sve manje. Zbog smanjenja broja insekata, koji su važan deo lanca ishrane, mogao bi da bude ugrožen živi svet na planeti.

Te naučne studije pratile su broj insekata u Danskoj i Engleskoj. Danski naučnici pratili su čak 20 godina, od 1997. do 2017. godine, koliko insekata se zalepi na šoferšajbne automobila u ruralnim delovima te zemlje. Utvrđeno je da je broj insekata za 20 godina opao čak za 80 odsto, a to prati i pad populacije ptica koje se hrane insektima.

Drugo istraživanje sprovedeno je u engleskoj pokrajini Kent prošle godine. Utvrđeno je da je broj insekata koji se tokom vožnje zalepe za registarsku tablicu opao čak za 50 odsto u odnosu na 2004. godinu.

„Razlika u broju insekata koju smo utvrdili je od kritične važnosti, budući da pokazuje obrazac koji se javlja širom sveta. Insekti su od fundamentalne važnosti za lanac ishrane i samim tim i za živi svet na Zemlji“, rekao je Pol Tinsli Maršal iz Fonda za očuvanje živog sveta Kenta.

Anders Pape Melerfrom sa Univerziteta Pariz Sud kaže da su mnogi prirodnjaci već odavno primetili nestanak insekata.

„Sećamo se da smo nekad leti morali da zaustavljamo automobile kraj puta i čistimo šoferšajbnu od insekata kako bismo nastavili put. Danas toga nema“, rekao je on.

Dramatičan pad broja insekata do sada je zvanično zabeležen i u Nemačkoj i Portoriku, a naučna studija objavljena u februaru prošle godine utvrdila je da je čak 40 odsto vrsta insekata pred nestankom. To bi, kako se navodi, moglo da dovede do „katastrofalnog kolapsa ekosistema“. Ne samo da bi bio ugrožen lanac ishrane, već i oprašivanje bilja, jer tri četvrtine biljaka na planeti zavisi od insekata koji ih oprašuju.

Stručnjaci tvrde da su glavni razlozi za apokalipsu insekata uništavanje njihovih staništa, pesticidi, zagađenje i uticaj klimatskih promena.

I treća naučna studija, koja se bavila brojem insekata u vodi, pokazala je njihov nestanak. Nemački naučnici pratili su broj insekata od 1969. do 2010. godine u potocima u zaštićenim područjima. Utvrđeno je da je u tom periodu broj insekata smanjen za čak 81,6 odsto.

