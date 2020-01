Apokalipsa: U Australiji stradalo 480 miliona životinja (foto)

Procenjuje se da je u požarima u Australiji stradalo 480 miliona životinja, sisara, ptica i gmizavaca.

Stručnjaci su zabrinuti da bi neke biljne i životinjske vrste mogle da nestanu.

Procenjeno je da je na tri miliona hektara Novog Južnog Velsa, koliko je izgorelo pre desetak dana, čak 480 miliona sisara, ptica i gmizavaca bilo zahvaćeno požarom, prenosi B92.

Graphic warning!

This is Joey (baby Kangaroo) who was caught in raging #Australia bushfire. He tried to escape bt couldn't make it. speaks volumes.

Nearly 500 million animals have died, still it doesn't alarm us, nothing will.#SaturdayThoughts @ParveenKaswan @susantananda3 pic.twitter.com/oKjRV1RUSk

