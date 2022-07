Astrolog otkriva tajne flerta sa nekim na osnovu njegovog horoskopskog znaka

Kod flerta, konkretno, važno je znati nečiji mesečev znak, savetuje astrolog Ocean Pleasant.

Astrološki gledano, mesec je poznat po tome što vlada emocijama i drugim važnim komponentama flerta. Odatle, poznavanje mesečevog znaka osobe može biti od pomoći da prilagodite svoj flert sa njenim senzibilitetom.

Ovan

Ovan ceni ako se jako potrudite oko njega. „Ako se ikada budete pitali šta oseća prema vama, ovo je odgovor – nećete saznati“. Budući da je Ovan tvdoglav znak, verovatno će vam dati do znanja kada (ili ako) nešto oseti prema vama.

Bik

Budući da je Bik senzualan znak, čiji je planetarni vladar Venera, planeta ljubavi, lepote i vrednosti – najbolja opcija za koketiranje s lunarnim Bikom je pronaći stvari koje su vam zajedničke. Treba imati jednu stvar na umu: Biku treba vremena da razvije romantičnu vezu, pa ga nemojte požurivati jer bi se mogao osetiti obeshrabreno ako se ne krećete istom brzinom.

Blizanci

Kao svestrani znak kojim vlada Merkur, planeta komunikacije i misaonih procesa, Blizanci flertuju putem intelektualne stimulacije. Ako možete naterati Blizanca da bude radoznao, to je dovoljan razlog da se vrati.

Rak

Rakovi flertuju tako što se brinu o drugima, tako što vam šalju toplu supu kad ste bolesni, tako što se pobrinu da bilo koji datum koji je planiran bude u skladu sa vašim potrebama i interesima. Dok god se oseća ugodno, ostaće uz vas.

Lav

Vatreni znak Lav verovatno se neće izložiti otvorenom flertu osim ako se ne oseća cenjenim. Kako bi pokazali da gajite simpatije prema Lavu najbolje bi bilo da to i pokažete na delu. Pokušajte da upoznate Lava ispod površine.

Devica

Devica ima tendenciju da se zanima za ljude koji su dobro upućeni u neku temu. „Ono što je Devici privlačno je neko ko je zaista dobar u onome što radi, neko ko može objasniti sve detalje“. Samim tim bi koketiranje s ovim horoskopskim znakom moglo izgledati kao da vam neko secira mozak. Naravno, to je znak da je zainteresovan.

Vaga

Vaga voli harmoniju i tipičan je romantik. Kao takva, ulaziće u sve moguće flertove. Pristup flertovanju je za Vage malo nijansiraniji, kažu astrolozi. Neće juriti za vama, ali će svakako započeti razgovor da vidi ko ste i da li ste zanimljivi, ali morate biti spremni da se u potpunosti otvorite.

Škorpija

Škopije su ljudi sa jakom intuicijom. Morate biti superautentični i iskreni, jer Škorpija može nanjušiti laž na kilometar. Za razliku od drugih horoskopskih znakova, Škorpije mogu flertovati, prozivajući vas – samo da vide kakav će biti vaš odgovor.

Strelac

Flertovanje Strelčeva moglo bi se opisati kao manje tradicionalan. Obično je to osoba koja iznosi teške istine. To je i način na koji filtriraju ljude koje odbija krajnja iskrenost. Njihov stil flertovanja je prorediti ljude svojom iskrenošću pre nego što uopšte pogledaju one koji su ostali.

Jarac

Kao i kod Vage, kod Jarca takođe može potrajati dok shvati šta oseća prema nekome. Zbog svoje praktične prirode, koketni Jarac mogao bi izgledati kao neko ko te intervjuiše za posao. Kada flertujete sa Jarcem, morate imati na umu da čak i ako se privlačite i kompatibilni ste, on mora znati da će veza zapravo funkcionisati.

Vodolija

Budući da Vodolije vole da drže stvari pod kontrolom flert sa ovim horoskopskim znakom mogao bi biti posebno zagonetan. Vodolije su otvorenog uma i tvrdoglavi u isto vreme, tako da će stil flertovanja ovog znaka verovatno biti vrlo čudan razgovor.

Ribe

Ribe su neverovatno romantične. Kada se to ukomponuje sa činjenicom da su Ribe takođe sanjivi znak možda ćete moći da vidite kako bi njihova mašta mogla izvući najbolje iz njih kad flertuju s osobom koja im je simpatična. Kako bi najbolje flertovali sa Ribama ne pružajte celu šaku odjednom, ali svakako jasno dajte do znanja da ste još u igri, prenosi miss7.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.