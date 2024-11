Automobili u ovim bojama najčešće imaju udese, evo i zašto

Najopasnije boje automobila su, očekivano, one najtamnije

Kada kupujemo novi automobil, performanse, cena, bezbednost i izgled najvažniji su faktori koji utiču na našu odluku. Iako se čini da poslednja dva navedena faktora nemaju nikakve veze jedan sa drugim, statistika pokazuje drugačije. Naime, automobili nekih boja su bezbedniji od onih u drugim bojama.

Glavni razlog zašto se automobili nekih boja češće nađu u saobraćajnim nesrećama je usko povezan sa time koliko ih drugi vozači lako vide. Drugim rečima, manja je verovatnoća da će automobili jarkih boja imati udes jer svetle boje olakšavaju drugim vozačima da ih primete na vreme, posebno po lošem vremenu ili noću.

Imati vidljiviji automobil ima i druge prednosti, jer statistika pokazuje da je manje verovatno da će biti ukradeni.

Koje su najopasnije boje automobila?

Najopasnije boje automobila su, očekivano, one najtamnije. Međutim, postoje neki izuzeci od tog pravila. Ovo su boje koje su statistički sklonije nezgodama:

Crna

Prema statistici, najopasnija boja automobila je crna. Različite studije daju različite brojke, u rasponu od 10 do 20 procenata opasnije do neverovatnih 47 procenata veće verovatnoće da ćete doživeti nesreću ako posedujete crni automobil, u poređenju sa svetlim automobilom. Osim što su crni automobili teže vidljivi noću, oni se takođe uklapaju u okolinu tokom dana, stvarajući taj delići sekunde oklevanja kod drugih vozača što može dovesti do nesreće.

Siva i srebrna

Sledeći na listi su sivi i srebrni automobili. Većina studija pokazuje da sivi i srebrni automobili imaju veću verovatnoću udesa od oko 10-11 procenata, u poređenju sa automobilima svetlih boja. Međutim, jedna iznenađujuća studija sprovedena na Novom Zelandu, koja je uključivala preko 500 automobila koji su učestvovali u nesrećama, zaključila je da je do 50 procenata manja verovatnoća da će srebrni automobili biti uključeni u ozbiljnu nesreću od belih automobila, čak i kada se prilagođavaju drugim faktorima, kao što je npr. godine, pol vozača, prosečno nedeljno vreme vožnje ili upotreba nedozvoljenih supstanci.

Plava

Osim što plava noću izgleda slično crnoj, ona se takođe stapa sa okolinom tokom dana, izazivajući više nesreća. Kao što se i očekivalo, što je tamnija nijansa plave, to je veća šansa da će automobil učestvovati u udesu.

Crvena

Crvena je glavni izuzetak od pravila koje kaže da je manja verovatnoća da će vidljiviji automobili imati udes. Crvena je verovatno najvidljivija boja automobila, ali crveni automobili imaju veći rizik od udesa od belih ili drugih svetlih automobila. Glavni razlog je verovatno taj što su mnogi elementi u saobraćaju, kao što su kočiona svetla, semafori, saobraćajni znaci i mnogi drugi, crveni. Zbog toga vozači povremeno teško razlikuju crveni automobil od okruženja.

Zelena

Iako su zeleni automobili znatno bezbedniji od crnih ili sivih, oni i dalje učestvuju u nesrazmerno velikom broju nesreća u odnosu na one svetle boje. Razlog je sličan onome kod plavih ili crvenih: mnoge zelene stvari oko nas mogu zbuniti vozače.

Koje su najmanje opasne boje automobila?

Nije iznenađujuće da su svetlije boje automobila obično bezbednije od tamnijih. Ovo su boje koje vas statistički čuvaju od nezgoda:

Bela i žuta

Kao što biste očekivali, većina studija pokazuje da su beli automobili najbezbedniji za vožnju. S obzirom da je nekoliko elemenata u saobraćaju potpuno belo, beli automobil stvara veliki kontrast sa okolinom, što ga čini uočljivijim za druge. Žuti automobili su slični belim u smislu bezbednosti, a neke studije ih čak stavljaju na prvo mesto.

Narandžasta

Poput belih i žutih, narandžasta vozila se ističu u odnosu na okolinu, što ih čini lakšim za uočavanje. Još jedan plus za automobile narandžaste boje je što ih nema mnogo na putu, što znači da ih vozači odmah primete.Zlatna

Možda zlatni automobil nije najbolji stilski izbor, ali jedno je sigurno: drugi vozači će ga sigurno primetiti brže od automobila tamne boje. Baš kao i narandžasta vozila, ona zlatne boje ne samo da se ističu u orkuženju, već su i dovoljno retka da ih drugi primete, piše „American auto insurance“.

