Bajdenovo pismo maršalu: ‘Dragi Tito, hvala za gostoprimstvo…’ (foto)

Američki predsednik Džimi Karter bio je jedan od većih prijatelja Josipa Broza Tita, kog je znao da pita za savet, najčešće oko situacije na Bliskom istoku. Kad je Tito umro, Karter je na sahranu poslao potpredsednika Valtera Mondejla i svoju majku Lilijan.

"The most exciting event of my political career," #JoeBiden described his meeting with Tito in February 1979. #Biden was in Yugoslavia for Kardelj's funeral. In June '79 he hosted a delegation of the LCY – the only communist party invited to the US by both the GOP & the DNC pic.twitter.com/tFD2f4aPKQ

