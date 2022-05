Baka moli ćerku da ne rodi treće dete, korisnici interneta je potpuno podržavaju

Često ćete čuti za bake i deke koji očajnički žele više unučadi. Poznat je čak i nedavni slučaj bake i deke koji su tužili sina i snaju jer im još nisu podarili unuke. Retko se pak može čuti za bake i deke koji mole svoju ćerku da ne rodi treću bebu.

Brojni ljudi smatraju da je razlog sasvim valjan

58-godišnja baka nedavno je na Reditu upitala korisnike da li je pogrešila što je svojoj ćerki rekla da ne želi da rodi treće dete. Naime, baka je penzionisana učiteljica i ima dvoje dece, a ona i deka su ćerki ponudili da će joj pomagati što je više moguće nakon što je ova pre pet godina rodila prvo dete. „Složili smo se, ali nismo razgovarali o detaljima, samo o čuvanju deteta i njihovim očekivanjima po pitanju vaspitanja“, objasnila je baka.

Takođe je rekla da je sve išlo u najboljem redu, čak i nakon što su njena ćerka i zet godinu dana kasnije dobili drugu bebu. „2020. godine, za vreme izolacije, oboje su radili od kuće. Očekivali su da ćemo decu čuvati po ceo dan, a mi smo želeli da podelimo dane u nedelji s obzirom na to da je vrtić zatvoren. Nagodili smo se na dva dana kod njih i tri dana kod nas i moj zet se na to žalio svaki dan. Stvari su postale lakše kad su deca krenula u vrtić.“

Sve se promenilo odlukom o trećem detetu

Međutim, ćerka se u međuvremenu odlučila na treće dete, a to je za baku i deku podrazumevalo još nekoliko godina brige o tom detetu. Baka je napisala: „Pitala sam je koji je njen plan za brigu o deci, a ona me pogledala kao da sam luda i rekla da smo njen plan mi! Rekla sam da bi bilo lepo da je razgovarala sa mnom o tome, a ona je rekla da se to mene ne tiče. Objasnila sam joj da me se i te kako tiče ako to znači da ću joj još pet godina morati da čuvam njenu decu!“

Korisnica Redita ne želi da još pet godina provede u čuvanju dece, a njena ćerka tvrdi da tako nju ograničava na izbor između sna o imanju troje dece i finansijske stabilnosti, jer ovako ocu i majci ne plaćaju čuvanje, a nekom bi drugom morali.

Baka je napisala da nije htela da govori svojoj ćerki šta da radi sa svojim telom, ali i da nije pristala na to da posveti svoj život odgajanju njene dece.

Korisnici Redita čvrsto su stali uz baku

„Opa, pa to su vaši unuci, a ne vaša deca. Dosta ste uradili do sada! Molim vas, molim vas, nemojte da vas nagovori na odgajanje još jednog deteta. Živite svoj život. Uživajte u penziji! Zaslužujete to! Vaša ćerka je odgovorna za ostvarenje svojih snova, a ne vi. Ona vas već godinama iskorišćava, ne dozvolite joj to više“, napisala je jedna korisnica.

Druga je dodala: „Molim vas, pazite na sebe i uspostavite granice svom sebičnom detetu i njenom mužu. Molim vas da uživate u godinama dobrog zdravlja zajedno sa svojim mužem, ne dopuštajući svojoj ćerki da vas zarobi u brizi za treće dete.“

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.