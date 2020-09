Baka pala na 30 godina mlađeg, on joj odneo 20.000 evra (foto)

Bet Hejning, 68-godišnja penzionerka iz Velike Britanije, izbezumila se nakon što se ispostavilo da je njen mlađani dečko, u kojeg se silno zaljubila, prevarant zbog kog je ostala bez 18.000 funti ušteđevine.

This white older lady thought she'd found true love in this Snoop Dogg lookalike. 18K later and she realised she'd been duped. https://t.co/A55jI4qRd7 pic.twitter.com/vINbiMZcUy

— NippyKrankie (@NKrankie) September 19, 2020