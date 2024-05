Bankarka po tipu ličnosti otkriva kako da uštedite brdo novca

Stručnjaci otkrivaju da postoji šest tipova ličnosti u upravljanju novcem, a evo i kako svaki od njih treba da štedi.

Svakome od nas dobro dođe štednja, ali problem je u tome što i ne umemo svi da štedimo. Nekima to lako polazi od ruke, bez obzira na to kolikim budžetom raspolažu, a drugi, čini se, ne bi znali da uštede ni da imaju daleko više novca.

Bankarka Kler Fremrouz smatra da štednju treba prilagoditi načinu na koji trošimo novac i da je u tome ključ. U odnosu na to koji ste tip ličnosti u upravljanju novcem saznajte i kako da štedite.

Tip koji uvek brine o novcu

„Ovaj tip ličnosti se plaši svakog rizika, stalno je pod stresom, u panici i ne spava – što je sve potencijalno loše za upravljanje novcem“, kaže klinički psihoterapeut dr Džo Dži.

„Oni obično preduzimaju sve da izbegnu greške zbog manjka samopouzdanja koje ih inače muči, tako da se stalno novčano pripremaju i za potencijalne ’finansijske katastrofe’ i opsednuti su novcem koji imaju“.

Ako u pola noći brinete zbog novčane situacije, definitivno ste ovaj tip ličnosti u upravljanju novcem.

Bankarka Kler kaže da ovakvim ljudima mogu mnogo da pomognu otvoreni razgovori o novci, posebno sa nekim finansijskim savetnicima, koji mogu da daju stručne savete.

Takođe, ako stalno brinete o novcu, najbolje je ili da vam štek uvek bude pri ruci da možete da proverite „na čemu ste“ ili da bar uvek možete elektronski da pristupite svom računu.

Tip koji ignoriše novčane probleme

Ukoliko se pravite da je sve u redu i onda kada nije, vi ste ovaj tip ličnosti u upravljanju novcem.

„Za ljude koji se skrivaju od svojih novčanih problema, usvajanje drugačijih navika u trošenju koje će sprečiti novčane probleme je sjajan način da imaju više para“, smatra bankarka.

Ukoliko se prepoznajete u ovom tipu ličnosti, ona savetuje da postavite sebi izazov koji podrazumeva da neko vreme ne trošite novca ni na šta osim na hranu ili da maksimalno smanjite troškove koji se tiču određene oblasti.

To znači da, na primer, izvesno vreme ne kupujete odeću ili ne jedete u restoranima, a novac koji biste na to potrošili odvojite sa strane.

Tip koji kompulsivno troši

Ljudi koji kompulsivno troše novac su ono koji stalno osećaju potrebu da sebe nečim časte, čak i kada su svesni da to ne mogu sebi da priušte.

Ukoliko se prepoznajete u ovome i želite da imate više kontrole nad novcem koji trošite, ona savetuje da od svakog mesečnog prihoda određenu sumu odmah odvojite sa strane. Tako su manje šanse da ćete nekontrolisano trošiti pare.

Takođe, savet je da postavite sebi konkretan cilj za šta štedite jer će vam to pomoći da se držite plana štednje.

Tip koji kompulsivno štedi

Suprotno onom koji kompulsivno troši, ovakav tip ličnosti podrazumeva da osoba gleda da uštedi svaki dinar, pa čak ima i grižu savesti kada troši novac. Možda vam se čini kao da je to dobro za vaše materijalno stanje, ali za mentalno baš i nije.

„Ni ekstremna štednja ni ekstremno trošenje nisu put do sreće“, kaže psiholog Mario Vajk.

On ističe da je idealan balans između nepotrebnog trošenja novca i dozvoljavanja sebi da uživate u nekim zadovoljstvima i spontanostima.

Bankarka savetuje da u tom slučaju sa strane svakog meseca odvojite određenu svotu novca za zabavu i uživanje – tako nećete potrošiti previše, a bićete srećni i zadovoljni.

Tip koji voli da rizikuje

Donosite brz odluke i često ne razmišljate o posledicama trošenja novca. Ovakvo ponašanje je motivisano proizvodnjom dopamina u mozgu kada preuzmete neki rizik, što dovodi do osešaja zadovoljstva, objašnjava psihoterapeut Džo.

Da ne biste zapali u dugove, važno je da postavite granice u svom preuzimanju rizika, a u tome vam mogu pomoći i stručni saveti.

„Ako primećujete da odluke o trošenju donosite nepromišljeno, važno je da to uvek imate na umu i da sa strane odvajate svotu koja će vam omogućiti da budete ekonomski stabilni“, savetuje bankarka.

Tip koji stalno troši ušteđevinu

Počnete da štedite sa jasnim ciljem, a onda svakog meseca uzimate pomalo tog novca da sebi nešto priuštite i obećavate da je to poslednji put? Niste jedini.

Savet bankarke Kler za ovakve tipove ličnosti je da mesečni budžet podele na nedeljne svote koje su im potrebne, kako se ne bi našli u situaciji da usred meseca praznih džepova čekaju sledeću platu.

