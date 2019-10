Beskućnica anđeoskog glasa oduševila ceo svet (video)

Pre tri dana, jedan policajac u podzemnoj železnici Los Anđelesa snimio je ženu koja je pevala Pučinijevu operu, a taj snimak postao je pravi hit na internetu.

Policajac Hektor Guzman je bio očaran predivnim glasom koji je odjekivao podzemnom železnicom.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices…sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX

— LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019