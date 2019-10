Beskućnica svojim anđeoskim glasom očarala svet (video)

Snimak žene neverovatnog glasa koja peva u podzemnoj železnici Los Anđelesa postao je hit na internetu, pa su joj lokalni mediji ušli u trag i objavili njenu tužnu priču.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices…sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX

— LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019