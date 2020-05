Besni kamiondžija gazdi Srbinu uništio ferari vredan 200.000 dolara (foto)

Jedan besni vozač kamiona iz Čikaga izazvao je neverovatnu nesreću kada je prednji deo kamiona namerno prevezao preko ferarija svog gazde.

Na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama vidi se pregaženi Ferari GTC4 Lusso, čiji je vlasnik, kako su predeli pojedini domaći mediji, Srbin, u čijem je vlasništvu i firma za prevoz.

Kako prenosi carscoops.com, kamiondžija je počeo da radi samo četiri dana pre incidenta i u tom periodu imao je samo jednu vožnju, da bi zatim dobio otkaz zbog toga što nije, kako su naveli njegovi nadređeni, odgovarao za taj posao.

Naimenovani izvor za carscoops.com dodaje da je kompanija pokušala da se mrnim putem rastane sa vozačem, ali da on nije želeo da prihvati otkaz. Pre nego što je napustio firmu, pitao je vlasnika da li je beli ferari parkiran na ulazu njegov, a kada mu je gazda rekao da jeste, kamiondžija mu je besno zapretio rečima: „Videćeš sada šta će se dogoditi kada se zaje****š sa mnom“.

He parked his truck on the Ferrari GTC4Lusso after his boss fired him 🥺 (Chicago) pic.twitter.com/xqAl7J5Viq

— Earl Karanja (@Earlsimxx) May 9, 2020