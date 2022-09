Bežite glavom bez obzira: 3 jasna znaka da on želi samo seks

Evo tri znaka da on samo želi seks

On vas ne sluša

Ako ne sluša, a u razgovoru samo traži priliku da kaže nešto pametno, to je klasičan primer tipa koji razmišlja samo o kratkoročnom i o samom sebi.

On očekuje da sve uradite sami

Muškarci koji su navikli da iskorišćavaju žene samo za seks, takođe su navikli da žene vredno rade oko njih. Zato će momak koji želi samo seks često poslati samo osnovnu poruku, poput „hej“ i čekati da njegova izabranica uradi ostalo.

Uvek je doteran

To samo po sebi ne znači mnogo, ali činjenica je da muškarci koji se više oblače to rade kako bi privukli pažnju lepšeg pola, u većini slučajeva po principu „što više, to bolje“.

Postoji i šansa da je on divan dečak koji samo traži ljubav svog života, ali najveći prevaranti koji se često menjaju često menjaju i svoje žene.

