Biće vatre pod čaršavom: 7 znakova da je on izvrstan ljubavnik

Obratite pažnju na znakove koji će pokazati da li je on odličan ljubavnik

1. On zna kako da te dodirne. Ako je u stanju da dodirne vašu ruku na način koji vam se čini zadivljujućim ili da vam masira glavu na način da vam se oči zakotrljaju, prilično je zagarantovano da zna kako da pravilno postupa sa svim ostalim delovima tela.

2. On čini da se osećate predivno.

3. On je super ambiciozna osoba. Generalno govoreći, ako je on vredan radnik u životu, neće omalovažiti kada konačno budete imali seks.

4. On je sjajan plesač. OK, ovo je istina.

5. On uspostavlja ozbiljan, intenzivan kontakt očima sa vama.

6. On ništa ne žuri.

7. On je neosuđujući generalno. Ako on ne osuđuje vašu ljubav prema gledanju Deveruša svakog petka uveče kao da je to prvi put da ste to videli, verovatno neće osuđivati ni bilo kakve kiksove koje imate.

