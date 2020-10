Bila je 15 godina zavisna od heroina, a onda je iz korena promenila svoj život (foto)

Bivša zavisnica od heroina uspela je da preokrene život nakon što joj je rečeno da ima samo godinu života, a sada je čista već duže od dve godine .

Karolin Best bavila se i krađama, bila je zavisnica od heroina i kreka. Tokom 15 godina svoje zavisnosti, provela je mnogo vremena u zatvoru zbog kupovine droge i krađa, koje je koristila za finansiranje svojih zavisnosti.

These stunning photos show how a drug addicted prolific thief turned her life around – after being given just 12 months to live.

Caroline Best, 36, looked like a woman twice her age following a life of drugs and priso

With the right help and support Caroline is 19 months clean. pic.twitter.com/uAqQxiW4hm

