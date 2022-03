Bila je jedina zvanična žena Vladimira Putina, danas ljubi 21 godinu mlađeg biznismena

Privatni život ruskog predsednika oduvek je bio obavijen velom tajne. Ista je situacija i ovih dana kada je Vladimir Putin ličnost o kojoj svet najviše priča. Ako politiku ostavimo po strani, nema mnogo činjenica koje bi nam otkrile više o prošlosti nekadašnjeg KGB agenta, mada bi njegova bivša žena sigurno mogla štošta da kaže.

Tri decenije bio je u braku sa pet godina mlađom Ljudmilom Aleksandrovnom Škerbnevom, sa kojom je dobio dve ćerke, Mariju i Ekaterinu. Upoznali su se u Sankt Peterburgu, tadašnjem Lenjingradu, u kojem je Putin rođen. Ona je takođe sa Baltika, iz Kalinjingrada. Zajednički prijatelj pozvao je Putina da pogleda predstavu sa njim i još nekoliko devojaka, i tako je sve počelo. Venčali su se u leto 1983.

Ljudmila je diplomirala španski jezik i filologiju na Lenjingradskom državnom univerzitetu, a bila je i stjuardesa u Aeroflotu. Tečno govori francuski, portugalski i nemački, koji je neko vreme predavala na fakultetu. Pre nego što je Putin imenovan za premijera Rusije 1999. bila je predstavnica kompanije Telecom Invest u Moskvi. Ljubitelj je pozorišta i generalno kulturnih dešavanja, a rekreativno se bavi tenisom i skijanjem.

Vladimir Putin and Lyudmila Putina on their wedding day (in July 1983). via /r/OldSchoolCo… http://t.co/IxarX1Ngne pic.twitter.com/W8j5azMiTt

Žena Vladimira Putina nikad nije bila sklona eksponiranju u javnosti, i u ulozi prve dame uglavnom se držala po strani i izbegavala da se nađe u vidokrugu kamermana i fotografa. S druge strane, njeni nastupi bili su regulisani državnim protokolom. Kada se razvela od Putina, izjavila je samo: „Naš brak je završen zbog činjenice da se jedva viđamo. Vladimir je potpuno posvećen poslu. Deca su odrasla, svako od njih živi svoj život.“ Šuškalo se, međutim, da kamen spoticanja nije bio njegov preveliki fokus na posao, već na – vanbračne afere, piše magazin Hello.

Otkako su 2014. godine krenuli svako svojim putem, Ljudmili se gubi svaki trag. Ili, ne baš svaki. Nedavno se saznalo da je ubrzo posle razvoda pronašla novu ljubav. Zove se Artur Očeretni, mlađi je od nje 21 godinu, uspešan je biznismen, poseduje raskošnu vilu pored letovališta Bijaric u francuskim Pirinejima, a u braku su od 2015. Gospođa Ljudmila definitivno nije gubila vreme.

Vladimir Putin wedded Lyudmila Putina in 1983, and the pair had two girls: Maria and Katerina Putina. The girls went to school under assumed aliases for safety purposes. In April 2014, Putin and his wife parted ways after 31 years of union. pic.twitter.com/qEvGrR0W0S

