Bila je najbolja drugarica Ivanke Tramp, sada je otkrila njeno pravo lice

Ivanka Tramp sa svojim ocem deli opsednutost novcem i statusom, i od dečijih nogu zazire od siromašnih ljudi, otkrila je u bombastičnom eseju nekadašnja bliska drugarica „prve ćerke“ Amerike.

When your ex-BFF writes a tell all upset your boyfriend is an orthodox Jew while you're in Lebanon championing for Palestinian terror.https://t.co/RskolQDG7r pic.twitter.com/6cenuCgw74 — StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) November 18, 2020

Ćerka Donalda Trampa i kao devojčica bila je opsednuta statusom, otkrila je za Veniti fer Lisandra Ohrstrom koja je na Ivankinom venčanju bila i deveruša. Ona je u ekskluzivnom eseju otkrila da je Ivanka imala “trampovski radar za status, novac i moć”, ali i “očev instinkt da ljude baci pod autobus da bi spasla sebe”, prenosi Nova.rs.

Ivanka i Lisandra bile su najbolje drugarice dok su odrastale, a Lisandra je u jednom od najupečatljivijih delova svog teksta za Veniti fer otkrila i neverovatnu situaciju koja se dogodila kada je Ivani preporučila knjigu “Empajer Fols” Ričarda Rusoa, dobitnika Pulicerove nagrade, o životu srednje klase u malom gradu u saveznoj državi Mejn. Već su bile zagazile u dvadesete, a kada je Lisandra ispričala Ivanki o čemu je reč u knjizi, Ivanka joj je odgovorila: “Li, zašto mi govoriš da čitam knjigu o j**enim siromasima? Koji deo tebe misli da bi mene to zanimalo?”

Ispod njenog uglađenog imidža oduvek su se pomaljale “grublje, trampovske crte”.

Ivanka Trump's former best friend Lysandra Ohrstrom says Donald Trump would comment on her body changes. “He’d usually congratulate me if I’d lost weight."https://t.co/ilwoXjIE08 — SheKnows (@SheKnows) November 18, 2020

Lisandra Orhstrom je novinarka koja je ranije izveštavala iz Libana i ogrlica sa njenim imenom koju je otuda donela nije se dopala Ivanki.

“Jedne noći je, usred večere, pogledala ogrlicu i rekla mi: ‘Kako se oseća tvoj jevrejski dečko kada imate seks i ta ogrlica ga lupi u lice? Kako možeš da nosiš to? Vrišti ‘terorista’”, piše Ohrstrom.

Odnosi Ivanke i Lisandre zahladili su posle Ivankine udaje za Džereda Kušnera 2009. godine.

“Iako su me prijatelji i porodica upozorili da ovaj tekst neće biti prihvaćen u javnosti onako kako bih ja želela, mislim da je krajnje vreme da makar jedan od mnogih Ivankinih kritičara iz detinjstva istupi – makar da se pobrinemo da se nikada ne oporavi od posledica odluke da svoju sudbinu veže za očevu”, piše Ohrstrom.

Ona dodaje da je očekivala da će Ivanka, kada se priključila Trampovom timu u Beloj kući 2017. godine kao savetnica, regulisati Trampove nazadne i rasističke tendencije, “ne jer oseća moralnu obavezu, već zato što zatvaranje dece u kaveze i cepanje globalnih sporazuma neće dobro izgledati u hodnicima Davosa”, kako je napisala.

Još uvek je neizvesno šta će Ivanka raditi kada Tramp napusti Belu kuću i Ovalnu sobu preuzme novoizabrani predsednik Džo Bajden.

Lisandra Ohrstrom u tekstu za Veniti fer piše i da je Donald Tramp pojačano obraćao pažnju na to koliko su njegova ćerka i njene drugarice atraktivne.

“Jedva da bi me i primetio osim da me pita da li je Ivanka najlepša i najpopularnija devojčica u našem razredu. Pre nego što sam shvatila da Trampovi nemaju smisao za humor kada je o njima reč, odgovarala sam iskreno da je verovatno u prvih pet. Onda me je on potpuno zbunjeno pitao – ko je lepši od Ivanke?”

Dalje Lisandra piše da Tramp nikada zapravo nije upamtio njeno ime, ali da je uvek primećivao ako se ugoji ili izgubi na težini. Jednom je, dok su večerali u Mar-a-Lagu, Ivanka prekorila svog brata što je Lisandri oteo sendvič sa grilovanim sirom. Tramp se ubacio: “Ne brini. Ne treba joj. Čini joj uslugu.”

