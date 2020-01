Bila je najpopularnija devojka u Jugoslaviji: Čorba joj je posvetio pesmu ‘Ostani đubre do kraja’

Biljana Nevajda bila je jedna od najpoželjnijih jugoslovenskih manekenki i kao model radila je punom parom tokom 70-ih i zaradila je status najpopularnije devojke u zemlji. To je lansiralo u zagrljaj jednog od najpoznatijih muzičara tog vremena i člana Riblje čorbe, Bore Đorđevića.

Tek danas saznala ko je "kriv" za pesmu "Ostani djubre do kraja". Ostala je lepa. 💞 #biljananevajda pic.twitter.com/odELTgt2pl — ☀️Sunce Tudjeg Neba☀️ (@NebaTudjegSunce) January 15, 2020

Lako ga je zavela, ali i slomila mu srce za vreme kratke veze, a kako je kasnije objasnila, nikad nije mogla potpuno da mu veruje. Nakon raskida šestomesečne veze preselila se u Sarajevo iz Beograda i započela novu romansu.

U to vreme nastala je i poznata pesma „Ostani đubre do kraja“ koju je Biljana čula pre nego što je bila objavljena na albumu “Kost u grlu“ 1979. godine.

– Bilo je veče. Zvoni telefon, javlja se Bora. Moli me da se nađemo da mi pročita pesmu koju mi je napisao. Spremim se i odem da ga vidim, kad tamo… Baš kao u pesmi: “Dok stoji za šankom delimično pijan, mrzeći pomalo i sebe i druge, ubija lagano konjak, cigarete“ (smeh). Sednemo za sto i on mi onako u dahu iz svoje čuvene beležnice u koju je pisao stihove, pročita: “Nisam od onih koji cvile, više te nemam i šta tu mogu, bar se nasmeši kada me vidiš, ostani đubre do kraja!“ U prvi mah mi je to “đubre“ zvučalo pomalo grubo, ali kad sam shvatila da je to “đubre“ zapravo jedna opasna, fenomenalna osoba kojom je on očaran, a ona ga nemilosrdno ostavlja, definitivno mi se svidela pesma! Međutim, to je bilo sve. U tom trenutku nije izazvala nikakav potres u meni. Sećam se da sam bila čak ravnodušna i kada su tu stvar puštali na mojoj svadbi. Uopšte me nije doticala – izjavila je jednom prilikom za Telegraf.

Bora je prvi put video Biljanu dok je svirao „Lutku s naslovne strane“ na jednoj večeri posvećenoj ženama ambasadora koju je organizovao časopis „Nada“. Tamo je Biljana bila gošća, a deset dana posle sreli su se u Splitu i zapričali. Tada je roker shvatio da je zaluđen manekenkom, ali ljubavna vatra ugasila se nakon pola godine.