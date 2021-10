Bio je najjači dečak na svetu: Zvali su ga mali Herkules, a evo kako izgleda 15 godina kasnije

Mladi Ričard Sandrak postao je poznat sa samo osam godina, i to zbog svog “posebnog“ tela.

Dečak, rođen 1992. godine u Ukrajini, se u svojoj drugoj godini preselio sa roditeljima u Pensilvaniju u SAD i odmah počeo da trenira bodibilding.

Majka Lena, instruktor aerobika i otac Pavel, šampion borilačkih veština, bili strastveni uživaoci u teretani, tako da je i on trenirao svaki dan razne pokrete i dizanje tegova. Do šeste godine dizao je 82 kg iz benča i dobio je titulu najjačeg dečaka na svetu i zvali su ga „mali Herkules“. Do osme godine dizao je težinu od 95 kg.

Tokom školovanja nije zapostavljao naporne treninge, pa je svakog dana sa ocem radio 600 trbušnjaka i 300 čučnjeva.

Tokom celog detinjstva bio je striktnom režimu ishrane, pa nikada nije jeo hranu koju su njegovi vršnjaci obožavali poput grickalica i slatkiša. Ričard je u kasnijim intervjuima priznao da je njegov otac pred njim jeo picu dok bi njemu dao samo listove zelene salate. Dečakov trener u to vreme Frenk Đardana tvrdio je da je otac terao Ričarda da do iznemoglosti ponavlja neke teške vežbe za kaznu ako nešto pogreši. Ričard, ipak, kaže da ga otac nikada nije prisiljavao da se bavi bodibildingom, već je, gledajući roditelje koji su trenirali, i sam poželeo da se bavi tim sportom.

Ali Pavelov temperament kasnije je isplivao na videlo i stvorio mnogo problema Leni i Ričardu. Pavel je završio u zatvoru kada je supruzi polomio ruku i nos, a sin je bio taj koji je pozvao policiju. Ričardovi roditelji su se 2007. godine razveli, a on je ostao sa majkom.

Godinu dana kasnije objavljen je dokumentarac o Ričardu, pod nazivom „Najjači dečak na svetu“, u kome se tvrdilo da ima manje od jednog procenta masti u telu, što bi bilo smrtonosno nizak procenat. Neki naučnici intervjuisani u dokumentarcu tvrdili da su za takav maskularni razvoj potreban testosteron koji se ne nalazi u telu dece mlađe od deset godina, i spekulisali da su za dečakov izgled zaslužni steroidi, ali majka Lena je negirala da je Ričard ikada koristio nedozvoljene supstance.

Ričard je 2015. godine u intervjuu za Inside Edition rekao da je prestao da se bavi bodibildingom jer mu je dosadio nakon što je njegov otac otišao u zatvor i da sada radi samo kardio vežbe, penjanje niz stepenice i vozi skejtbord.

His name is Richard Sandrak. He works as a stuntman at the Waterworld: A Live Sea War Spectacular attraction at Universal Studios Hollywood. And he has aspirations of becoming a NASA engineer.

There. Now you don't even need to visit their garbage clickbait site. 😉👍 pic.twitter.com/vcF9FgQTRb

— UltraPrimal (@UltraPrimal) November 29, 2018