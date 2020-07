Bio je u logoru i na Golom otoku, žena ga je izdala, doživeo je kliničku smrt i danas puni 94 godine

Glumac Vlasta Velisavljević, jedan od najboljih srpskih glumaca i doživotni počasni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, danas slavi 94. rođendan. Međutim, malo ko zna da je njegova životna priča toliko tužna i uzbudljiva da bi od nje mogao da se napravi neki dobar holivudski film.

U svom životu bio je zatočenik komunističkog i nacističkog logora, doživeo je kliničku smrt i pogrešnu dijagnozu raka, ali i izdaju supruge, kojoj nikada nije oprostio.

Vlastimir Velisavljević je rođen 28. jula 1926. godine, u Beogradu. Glumom je počeo da se bavi 1938. godine u pozorištu „Roda“ koje je vodila Nušićeva ćerka Gita Predić. Godine 1943. bio je uhapšen i odveden u nacistički logor Dortmund Herde. Uspeo je da pobegne naredne godine i stigne nazad u Beograd.

– Spaslo me je to što sam bio mlad i zdrav jer su me, umesto da me pošalju u gasnu komoru, nacisti koristili kao radnu snagu u fabrici granata i oružja u Dortmundu. Jedan od majstora u toj fabrici uzeo me je za svog pomoćnika. Dao mi je nemačku propusnicu, koja mi je, kad sam već pobegao iz logora, pomogla da se preko Minhena najpre dočepam Zagreba, a onda Zemuna i Beograda – ispričao je jednom prilikom Vlasta Velisavljević.

Posle rata, Vlasta je sa nekoliko drugova pokušao da pobegne u Ameriku, ali je bio uhvaćen i odveden u zatvor na Adi Ciganliji. Neobično, jer obožava Rusiju i rusku kulturu. Proveo je i tri godine u zatvoru na Golom otoku, na koji je odveden 1950. godine pošto, kako sam kaže, nije želeo da izda kuma, pukovnika u JNA, kojeg su optuživali da je Staljinista.

– Na moju ženu su tih godina vršili pritisak da me se odrekne. I odrekla me se. Ali me je i čekala, misleći da ću razumeti i da ćemo nastaviti tamo gde smo stali. Kako da nastavimo? To ne može. Ako vas neko u najtežem trenutku izda, ako vas se odrekne, onda ne vredi, gotovo je! Nisam hteo da joj oprostim – ispričao je glumac, koji kaže da su oko njega bile žene koje su pristajale na teške uslove, ali se nisu odricale svojih muževa.

Njegova supruga se nakon svega ponovo udala i sa tim čovekom je otišla u Ameriku. Sa njom ima i ćerku koja je, kada je stasala, zbog teške situacije otišla u Ameriku za majkom gde i danas živi sa njegovim unucima.

Vlasta je tokom života doživeo i kliničku smrt, a doktori su mu greškom dijagnostikovali i rak, te kasnije utvrdili da su te prognoze bile pogrešne.

Godine su za Vlastu samo broj, i ne sprečavaju ga da i dalje igra u pozorištu, vozi auto, snima serije i filmove.

