Bio je zavistan od energetskih napitaka, evo šta mu se desilo sa jezikom (foto)

Jedan nastavnik iz Australije podelio se sa javnošću jezive posledice koje je po njegovo zdravlje ostavilo svakodnevno ispijanje energetskih napitaka.

Na Fejsbuk grupi „Get It Off Your Chest“ Den Rojals pokazao je šta se desilo sa njegovim jezikom nakon što je svakodnevno pio po šest takvih pića, piše Metro. Na fotografiji se vidi da mu je tkivo mestimično jako izgriženo, a korisnici društvene mreže zgroženi su ovim prizorom.

– Ko još pije energetska pića? Zavisni ste od njih? Razmislite malo o tome. Dobro pogledajte ovu fotografiju. To je ono što energetska pića naprave jeziku. Zamislite šta tek rade unutrašnjim organima – napisao je on.

Nastavnik je dodao i da je promene na jeziku primetio nakon što je neko vreme pio po šest energetskih pića dnevno. Napomenuo je i da redovno pere zube. Kad je posetio doktora, saznao je, tvrdi, da su hemikalije iz energetskih pića bukvalno izjele njegov jezik.

Iako Den nije objasnio kako je tačno došlo do toga, poznato je da zubari upozoravaju na štetne posledice koje velika količina šećera u energetskim napicima ostavlja na oralno zdravlje.

– Studija provedena u SAD pokazala je da kiselina i velika količina šećera u energetskim pićima mogu uzrokovati karijes – navodi „World Health Organization“.