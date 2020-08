Bivša ljubavnica španskog kralja: ‘Pretili su mi da ću završiti kao princeza Dajana’

Bivša ljubavnica kralja Huana Karlosa u jednom od retkih intervjua kaže da su nju, nakon otkrića afere, počeli da proganjaju, a tvrdi i da su pokušali da je ućutkaju, preteći joj sudbinom princeze Dajane. Zbog toga 65 miliona evra koje je dobila od bivšeg španskog kralja smatra velikodušnim poklonom i priznanjem koliko mu je značila, uprkos tome što je on taj novac dve godine kasnije tražio nazad.

Korina Zu Sajn-Vitgenstajn je za BBC ispričala kako je kralj pokušao da je ponovno osvoji dve godine nakon što joj je dao pozamašni iznos, ali kad ga je odbila, Huan Karlos je pobesneo i zatražio da mu vrati njegove milione.

Bivši španski kralj, koji danas ima 82 godine, poznat je oduvek kao notorni zavodnik, iako je u braku s kraljicom Sofijom od 1962. godine, a njegova ljubavna afera s Korinom, poslovnom ženom rođenom u Danskoj, trajala je od 2004. do 2009. godine.

Njihova romansa senzacionalno otkrivena je 2012. godine kad je Huan Karlos tokom lova na slonove u Bocvani slomio kuk pa je morao da se vrati s putovanja na kojem ga je tada pratila Zu Sajn-Vitgenstajn.

Zbog intenzivnog pritiska kom je bila nakon toga podvrgnuta, kralj se osećao krivim pa joj je kao izraz ljubavi dve godine kasnije poklonio 65 miliona evra. Ova transakcija predmet je istrage koji se vodi trenutno u Švajcarskoj.

His former lover talks exclusively to Radio 4 about a multi-million Euro gift from the king, claims she was pursued by Spain's intelligence service, and – that elephant.https://t.co/5Xj17SxB1Q

— BBC Radio 4 (@BBCRadio4) August 20, 2020