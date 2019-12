Bivši suprug princeze izvršio samoubistvo u 47. godini (foto)

View this post on Instagram

زواج أميرة النرويج #مارتا_لويز ينهار بعد ١٣ عاماً.. فقد أعلن القصر الملكي النرويجي ان الأميرة مارتا وزوجها الكاتب آري بين، قررا الطلاق بعد زواج دام ١٣ عاماً. وقالت الأميرة البالغة من العمر ٤٤ عاماً، الابنة البكر لملك النرويج هارالد في بيان: "الحياة لا تسير دوماً على ما يرام. هذا ما اختبرته أنا وآري". #MärthaLouise #AriBehn