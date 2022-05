Bivši učesnik talent šoa ostao paralizovan nakon što je trik pošao po zlu (foto)

Bivši učesnik šou programa „America’s Got Talent: Extreme“ Džonatan Gudvin ostao je paralizovan nakon što je trik koji je izvodio pošao po zlu.

Naime, on je krajem prošle godine hitno prebačen u bolnicu nakon što je izveo trik u kojem je pokušao da „pobegne“ iz „ludačke košulje dok je visio naglavačke za potrebe snimanja spomenutog zabavnog programa.

Izvodio je trik između visećih automobila, koji su se zapalili i na kraju ga prignječili. Pao je s visine od 10 metara, izgubio bubreg, slomio lopatice, noge i kičmu.

Nažalost, ostatak života mora da provede u invalidskim kolicima.

– Pre šest meseci otišao sam nešto da vežbam i ostavio ovog malog „dlakavog majmuna“ da me strpljivo čeka… On nije video svog „tatu“ sve do pre nekoliko sedmica. Kada se to napokon dogodilo, „tata“ je imao nove kul točkove. Mnogo toga se promenilo u poslednjih šest meseci, ali ljubav je konstantna, mnogo sam voljen. Radujem se novim poglavljima i tome što ću biti primer drugima – napisao je Gudvin u novoj objavi na Instagramu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.