Bizarna zatvorska afera: Čuvarka izbušila rupu na pantalonama… (foto)

Stefani Smitvajt (40) bila je čuvarka u jednom od najstrože čuvanih zatvora u Duramu na severoistoku Engleske.

Bila je opčinjena zatvorenikom Kurtison Vorenom, gangsterom čije je ime tetovirala i koji je u zatvoru služio 23 godine zbog krijumčarenja droge.

Slala mu je ljubavne poruke, a otkriveno je da je na pantalonama uniforme imala probušenu rupu kako bi neometano mogla da ima seksualne odnose s osuđenikom dok je na dužnosti.

Na sudu je demantovala da joj je rupa na pantalonama služila za to, ali sudija joj je odgovorio da mu je teško da zamisli zašto bi na tom mestu imala takvu rupu.

– Vaše ponašanje predstavlja najgore moguće kršenje poverenja koje su građani imali u vas – rekao joj je sudija i poslao je u zatvor na 2 godine.

Afera sa zatvorenikom trajala je šest meseci, između juna i decembra prošle godine, a ljubav su vodili u zatvorskoj kuhinji, vešernici kao i u ćeliji.

Istražitelji su otkrili da su jedno drugo u periodu od tri meseca zvali 213 puta.

Sve se odvijalo u zatvoru u kojem su neki od najgorih zločinaca u Britaniji.

Osoblje zatvora posumnjalo je da se nešto događa nakon što su videli kako Stefani zatvoreniku daje papirić. Kad je osoblje zatvora krenulo po taj papir, Kurtis je pokušao da ga pojede.

Tada su otkrili i druge poruke koje su razmenjivali, većinom erotske, a potom su čuvarki zatvora pretražili stan gde su pronašli još poruka i autobiografiju zatvorenika u kojeg se zaljubila.

