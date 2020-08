Bizarni običaji: Nevesta je morala da spava sa svim muškarcima na venčanju

Tokom istorije praktikovali su se mnogi neobični običaji, koji su danas potpuno nezamislivi. Devojke su bile spremne na drastične poteze kako bi prikrile da nisu device, a neke su čak išle toliko daleko da su ušivale genitalije, piše portal Best Top News.

Lažiranje nevinosti

Devojke su lažirale nevinost sunđerima koji su bile natopljeni krvlju, a koristile su se i krvlju iz ribljeg mehura. Lažno devičanstvo bilo je sasvim uobičajena pojava u Evropi tokom 19. veka.

Seks na venčanju

U Francuskoj Polineziji na arhipelagu Markiz praktikovao se običaj da mlada mora spavati sa svim muškarcima koji su bili pozvani na njeno venčanje, a prvi na redu je bio najstariji muškarac, a ne mladoženja.

Pravo na devičanstvo

U Evropi je takođe postojalo pravo bračne noći, ali u nekim spisima je navedeno da se to pravo nije koristilo. Naime, radilo se o tome da su plemići mogli položiti pravo na devičanstvo novopečene neveste. Postojao je način da seljak spasi nevinost mlade supruge i to tako što će platiti porez.

Plaćanje nevinosti

Nevinost je u pojedinim zemljama sveta morala da se plaća, a u afričkoj zemlji Benin majka neveste obećava da će joj platiti ako ostane nevina do svoje prve bračne noći. Da bi dobila novac, mlada mora da dokaže da je zaista bila nevina i to tako što će majci sutradan ujutro pokazati krvavu posteljinu. Ovaj običaj bio je široko praktikovan u istoriji i to ne samo u Africi nego i u Evropi, te i ne čudi što su devojke bile spremne i da lažiraju devičanstvo kako bi dobile i novac, tačnije miraz, i poštovanje.

