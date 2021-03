Bliske veze srpske i britanske kraljevske porodice

Po izbijanju Prvog svetskog rata 1914. godine savezništvo Srbije i Velike Britanije dovelo je do uspostavljanja češćih i bliskijih veza između dve zemlje, pa i između dva dvora.

Vrhovni zapovednik srpske vojske u Velikom ratu bio je regent Aleksandar I Karađorđević. Po stupanju na presto 1912. godine oženio se princezom Marijom, ćerkom rumunskog kralja Ferdinanda Hoencolerna, bliskog rođaka britanske kraljevske porodice, te je njihov brak učvrstio vezu sa britanskim dvorom.

Naime, Marija je bila unuka Alfreda, vojvode od Edinburga, drugog sina britanske kraljice Viktorije.

Petar II Karađorđević, rođen 1923. godine, tako je postao praunuk kraljice Viktorije, a krstio ga je britanski kralj Džordž V.

#OnThisDay 75 years ago:

The wedding of King Peter II of Yugoslavia and Princess Alexandra of Greece in London.

The bridal couple is flanked by King George VI (on the left, Peter’s godfather) and King George II of the Hellenes (Alexandra’s uncle).

© Royal Family of Serbia pic.twitter.com/iNipbuyoeK

— RoyalArjan (@RoyalArjan) March 20, 2019