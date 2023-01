Bogati ne veruju u lutriju, ali Imaju ove 3 zajedničke navike!

Kao izvršni direktor i voditelj podcasta „We Study Billionaires“, Trej Lokerbi je intervjuisao 25 milijardera i više od 100 milionera koji su sami izgradili svoje bogatstvo, uključujući istaknute investitore poput Hauarda Marksa i Keti Vuds. Šta je naučio od njih? Za početak, bogati ljudi nemaju „lutrijski način razmišljanja“ – ili uverenje da postoji prečica do trenutnog bogatstva, zahvaljujući nasumičnoj sreći.

Evo tri zajedničke navike bogatih pojedinaca:

1. Bogati ljudi ne rade na osnovu straha ili impulsa

Finansijski najuspešniji ljudi imaju strast za rešavanjem zagonetki – i na isti se način odnose prema berzi.

“Kada sam intervjuisao milijardera Hauarda Marksa, suosnivača Oaktree Capital Managementa, razgovarali smo o tome kako je prošao kroz periode preokreta poput Velike recesije i prvih dana pandemije”, navodi Lokerbi. Umesto da donosi odluke na osnovu straha, rekao je da se fokusirao na konkretne podatke i potencijalne prilike, a ne na rizike ili nedostatke.

Koristeći ovaj pristup, napravio je uspešnu opkladu na problematični korporativni dug tokom finansijske krize 2008. godine, što je investitorima u Oaktreeu donelo dobit od oko 6 milijardi dolara.

Ako se nađete suočeni s neizvesnošću, Marks preporučuje izbacivanje emocija i traženje načina na koje možete učiniti da okolnosti idu vama u korist.

2. Bogati ljudi su strpljivi i razmišljaju dugoročno

Jedan od najvećih faktora uspeha Vorena Bafeta je to što on ulaže u kompanije koje imaju potencijal da rastu decenijama u budućnosti, bez obzira na trenutne trendove.

Mnogi milijarderi se dive Bafetovom pristupu i koliko strpljenja to zahteva. Na jednoj konferenciji, suosnivač Airbnb-a Brajan Česki govorio je o nezaboravnom ručku koji je imao s Džefom Bezosom i Bafetom.

Tokom tog ručka, Bezos se prisetio jednog od svojih prvih susreta sa Bafetom, u kojem ga je upitao: „Vaša teza o investiranju je tako jednostavna. Zašto te svi jednostavno ne kopiraju?“

“Zato što niko ne želi da se bogati polako”, odgovorio je Bafet.

3. Bogati ljudi više govore „ne“ nego „da“

Lokerbi je nedavno intervjuisao milijardera Dejvida Rubenštajna, suosnivača privatne investicione kompanije Carlyle Group. On je filantrop koji radi kao predsednik u nekoliko odbora. On je takođe autor tri knjige i menadžer PBS-ove emisije „History with David Rubenstein“. On tvrdi da ljudi poput njega više govore ne, nego da….što je mnogima otvorilo oči za dalji napredak u karijeri.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.