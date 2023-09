Bolje je za sve: 5 stvari o vama koje nikada ne bi trebalo da saznaju vaši svekrva i svekar

Iskrenost i otvorenost su za vezu poput vode za biljke: obavezne i važne za preživljavanje. Međutim, jednako kao što ima različitih biljaka s različitim potrebama, razlikuju se i veze i potreba za iskrenošću. Nekima je potrebno puno, kod nekih treba manje, a kod nekih bi mogla da uzrokuje čak i prekid. Veza sa svekrvom i svekrom odgovara u većini slučajeva kaktusu: velika je opasnost od povrede i uz to je kaktus osetljiv na previše vode za zalivanje.

Evo koje bi stvari o sebi bilo bolje prećutati svojoj svekrvi i svom svekru…

1. Da vi imate glavnu reč u vezi

Vi to znate, vaš muškarac to zna, ali vaša svekrva i svekar to nikada ne smeju da saznaju – da vi držite sva četiri zida u vezi. U njihovim očima je njihovo dete najodgovorniji čovek na svetu, najkompetentniji, emocionalno najinteligentniji itd. Uostalom, oni su ga vaspitali. Ako saznaju da veza dobro funkcioniše zato jer ste vi preuzeli odgovornost za to, uništićete njihovu idealnu sliku. I zbog toga ćete im biti manje draga.

2. Svoju platu

Informaciju o tome koliko zarađujete možete podeliti sa svojim kolegama, možete otkriti svojim prijateljima ili čak ljudima na Tviteru – ali nikad to nemojte reći svojoj svekrvi i svekru. Svejedno je zarađujete li previše ili premalo, oni će se čuditi i neće biti zadovoljni. Ili će vam dati savete kako bi trebalo da se ponašate sa svojim šefom, kako pametnije raspolagati novcem ili kakva su vam osiguranja potrebna – i uopšteno sve kako bi bolje raspolagali novcem – jer, naravno, vi to ne znate!

3. Svoje vaspitne mere

Ruku na srce: glupo je kad vaš sin ili ćerka sme kod bake i deke tri sata da bulji u videoigre i da se trpa slatkišima. Međutim, u diskusiji sa svekrvom i svekrom – o vaspitanju deteta – možete samo izgubiti. U krajnjoj liniji, oni veruju da znaju kako se vaspitava pristojni čovek i imaju za to dokaz koji teško možete oboriti: osobu pored koje spavate svake noći! Razgovarati o vaspitanju sa svekrvom i svekrom = jako tanak led.

4. Svoje političke stavove

Izbori nisu bez razloga tajni – ovo osnovno pravilo našeg političkog sistema služi samo i jedino za to da zaštiti naš odnos sa svekrvom i svekrom. Prihvatite taj poklon i uopšteno se tako ponašajte – nema razgovora o politici!

5. Koliko ste (seksualnih) partnera imali

Jedna od retkih pozitivnih stvari u tabuisanje seksa i seksualiteta jeste sledeća: mala je verovatnoća da ćemo sa svekrvom i svekrom pričati o seksualnom životu. Međutim, uvek budite na oprezu kad je reč o vezama: ako pre niste imala dugotrajnu vezu, moguće je da ćete u njima probuditi strah da ste neiskusni i ne želite da se vežete te ćete pre ili kasnije slomiti srce njihovom dečaku. Ako ste pak imali dugotrajne veze, onda misle kako nema šanse da ste preboleli bivšeg i da ćete pre ili kasnije slomiti srce njihovom dečaku. Kako god – nije dobro! Radije sa svekrvom pričajte o tome šta ste videli ili kupili na pijaci, o vremenu, o predivnom odmoru – sve, samo ne o bivšim vezama, piše Miss7.

