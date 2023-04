Bolje prećutite: Ovih sedam reči nikada ne izgovarajte kada se nekome izvinjavate

Bilo da se izvinjavate što ste propustili prijateljev rođendan ili što ste povredili nečija osećanja, izvinjavanje je umetnost. U zavisnosti od reći koje koristite, vašeg tona i držanja, na kraju dana, ljudi mogu reći jeste li iskreni ili ne. To je naročito istinito kad je u pitanju izvinjavanje vašem partneru – osobi koja vas verovatno poznaje bolje od bilo kog drugog.

Ovaj izraz od sedam reči nikada ne bi trebalo da koristite kad se izvinjavate svom partneru, a logika iza toga je jako jednostavna.

Izbacite izraz ‘Žao mi je što si se uvredio/uvredila’ iz svog rečnika

Kad znaju da su pogrešili, često se ljudi u početku osećaju odbrambeno. Ali to nikad ne bi trebalo da bude ono što podstiče vaše izvinjenje.

Prema Džodi Smit, stručnjaku za bonton i osnivaču Mannersmith Etiquette Consultinga, izraz od sedam reči koje nikad ne biste smeli da izgovorite kad se izvinjavate svom partneru je: ‘Žao mi je što si se uvredio/uvredila’.

U stvari, to zvuči kao da kroz izvinjenje želite da okrivite ‘žrtvu’, a poslednja stvar koju bi trebalo da uradite je da napadate nekoga do koga vam je stalo.

– Svi grešimo, ali strašno je kad nakon toga čovek propusti da prizna da je nekog povredio ili uznemirio – objašnjava Smit.

Nemojte se opravdavati

To je u skladu s nekorišćenjem tih gore spomenutih sedam reči. Nemojte se izvinjavati jezikom koji poništava iskreno izvinjenje.

– Izbacite reč ‘ali’ jer diskredituje ono što je prethodno rečeno – kaže Mika Mejer, osnivač Beaumont Etiquettea i stručnjak za bonton.

– Želećete da izbegnete izvinjenje poput ‘Žao mi je što sam to rekla, ali da ti nisi rekao…’ Umesto toga, odlučite se za nešto poput: ‘Žao mi je što sam to rekao. Nisam trebao tako da reagujem’. Ta jasna poruka će dati do znanja drugoj strani da stvarno žalite i mnogo lakše ćete nastaviti odnos bez zameranja – objašnjava.

Preuzmite odgovornost za svoje postupke

Kada odbacite krivicu, niste odgovorni i ne pokazujete da ste zapravo shvatili da ste uradili nešto pogrešno.

– To u suštini omogućuje onome ko se izvinjava da okrivi onoga kojem se izvinjava – kaže Smit.

– Kad se ne preuzima odgovornost za svoje loše postupke, onda teško da će se nešto u budućnosti promeniti na bolje – dodaje.

Upiranje prstom jednostavno nije rešenje. Ako cenite svog partnera i svoju vezu, progutaćete svoj ponos i priznati kad ste pogrešili.

Budite iskreni

– Ako želite da se izvinite na pravi način, morate da budete iskreni – kaže Smit. To znači priznavanje greške koju ste napravili, bila ona namerno napravljena ili ne.

Takođe, morate preduzeti korake kako ne biste ponovili istu grešku, piše Best Life.

– Ako moj muž zaboravi na moj rođendan i kaže ‘Žao mi je, ali jednostavno sam bio previše zauzet na poslu da bih razmišljao o tome’, to nije dobra izvinjenje – objašnjava Smit.

– Međutim, ako čovek prizna svoju grešku i želi da se iskupi i obeća sebi i vama da tu grešku neće ponavljati, to pokazuje da osoba pokušava da ispravi situaciju – kaže.

Na kraju krajeva, ove male radnje učinjene na promišljen način mogu da naprave veliku razliku kada je u pitanju dobijanje oproštaja od nekoga koga volite.

