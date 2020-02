Brat Megan Markl postao beskućnik i poručuje sestri samo jedno (foto)

Tom Markl mlađi, 53-godišnji polubrat Megan Markl tvrdi za britanski Dejli Mejl da je ostao bez krova nad glavom i mnogih prilika zbog svog prezimena. Napao je Harija i Megan zbog dobrotvornog rada, ali nedostatka pomoći sopstvenoj porodici.

Meghan's homeless brother Tom, 53, says she should have spent more time looking after her family than on other good causes https://t.co/VeRvRWmqST

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 16, 2020