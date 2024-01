Broj 8 je najvažniji u ovoj godini, evo šta vas čeka prema numerologiji

U numerologiji, nova 2024. godina podeljena je na cifre 2+0+2+4, što u zbiru iznosi osam (8). Broj 8 je univerzalni broj 2024.

Numerologija se može definisati kao disciplina koja proučava uticaj brojeva na svojstva i sposobnosti ljudi i na njihove međusobne odnose.

Prema numerologiji, svaka godina ima univerzalni broj koji utiče na sve nas i koji ima svoju specifičnu snagu i značenje.

Godina 2020. imala je univerzalni broj 4, koji je sa sobom doneo refleksije i izgradnju novih temelja. Univerzalni broj 5 u 2021. godini izazvao nas je da budemo fleksibilni i da redefinišemo značenje lične slobode, šestica 2022. donela je velike promene u međusobnim odnosima, a sedam u 2023. podstakla nas je da živimo, razvijamo se i stvaramo na pozitivan način.

Godina univerzalne osmice

Broj 8 ima dva glavna značenja – prvo je povezano sa moći, autoritetom, vođstvom i ambicijom, a drugo sa ravnotežom, harmonijom, karmom i pravdom. To su teme koje će 2024. godine biti istaknute svima, bez obzira na pol, godine i horoskopski znak.

To je godina u kojoj morate jasno da izrazite svoje planove, preuzmete kontrolu nad svojim životom i suočite se sa posledicama svojih postupaka. Istovremeno, to je idealna godina za traženje ravnoteže u svim oblastima našeg života – od posla, preko ljubavi, do duhovnog rasta.

Manifestirajte svoje ciljeve

Osam je broj moći i obilja na najvišem nivou. Izaziva nas da preduzmemo jasne korake ka ostvarenju naših ciljeva. Biće više mogućnosti za finansijski prosperitet, pa je važno da se uhvatite posla i donosite pametne odluke o novcu.

U numerologiji se i ova godina smatra pogodnom za realizaciju njenih manifestacija. Ne zadržavajte se – vizualizujte svoje ciljeve.

Jednostavne vežbe samorefleksije gde sebi svakodnevno postavljate pitanja kao što su: Na čemu sam danas izuzetno zahvalan i zašto? Kako da postanem bolja verzija sebe? U kojim oblastima mogu da radim da bih postao bolji? Kako mogu biti od pomoći drugima?

Otplata karmičkog duga

Budite spremni, neki stari i zastareli sistemi bi se mogli raspasti i zameniti novim. Ovo može nekome izgledati veoma zastrašujuće, ali imajte na umu da su promene neophodne da bi se otvorio put napretku.

Osam se takođe smatra karmičkim brojem, pa je 2024. godina otplate karmičkih dugova, ma kakvi bili, dobri ili loši.

Ako se ponašamo na pošten, saosećajan i velikodušan način, privući ćemo pozitivne aspekte osmorice koji će nam doneti obilje i uspeh. Međutim, ako smo pohlepni, ljubomorni ili zlobni, privući ćemo negativnost u svoj život, što će dovesti do brojnih problema.

Šta nas čeka u 2024.

Ovo je godina prosperiteta za one koji su otkrili svoju strast i rade posao koji vole

Blagostanje čeka sve one u srećnim brakovima

Godina je idealna za vas da prihvatite svoju seksualnost

Takođe je pozitivan aspekt za one koji žele da uvećaju svoju porodicu

Imaćete prilike da rastete i razvijate se u svim oblastima

Spremite se da izađete iz svoje zone udobnosti

Ako nekoga povredite, dobićete priliku da se iskupite, prenosi Zadovoljna.hr.

