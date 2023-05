Brzi “morski” test otkriva i najveće tajne vašeg karaktera

Često i ne primećujemo neke stvari, ali one mogu mnogo toga da otkriju o nama. Kroz našu prvu asocijaciju na nešto, omiljenu boju, životinju, predmete koje vizualizujemo ili slično, govori naša podsvest. Odgovorite na pitanja i saznajte šta more otkriva o vašoj ličnosti, neke vaše osobine kojih do sada niste bili svesni, potajne želje…

1. Zamislite da ronite u moru i, dok otkrivate podvodni svet, odjednom spazite sirenu. Koje boje je njen rep?

2. Morska sirena nije jedina koju srećete na dnu mora, pored vas upravo promiče jedna riba. Kakva bi ona bila?

3. Malo dalje nailazite na školjke. Kako izgledaju, da li im je forma jednostavna ili su neobične, možda spiralne poput puža?

4. Rešili ste da izronite i dospevate na plažu. Koliko ljudi vidite?

Rešenje:

1. Boja sirene pokazuje koliko ste društveni. Hladne boje poput zelene i plave označavaju stidljivost, a tople poput ružičaste i žute, otvorenost.

2. Riba govori nešto o vašem načinu rešavanja sukoba. Ako je bezopasna, onda ostajete pri svom mišljenju, mada vam svi drugi protivreče; ako je pak grabljivica, to znači da se bojite sukoba i brzo popuštate.

3. Školjka govori o tome koliko ste pristupačni u odnosima s drugim ljudima. Jednostavan oblik i uobičajene boje znače da se brzo možete otvoriti prema nekome, dok neobičan oblik i više boja pokazuju da ste prilično zatvoreni i da svoje probleme radije rešavate sami.

4. Ljudi na plaži predstavljaju vaše prijatelje. Ako ugledate mnogo njih, imate mnogo prijatelja; ali, ako ima samo nekoliko kupača, verovatno imate samo nekoliko, zaista pravih, prijatelja. Ukoliko na plaži ne bude nikoga, utoliko se može reći da ne verujete ljudima te više volite da živite kao vuk samotnjak.

