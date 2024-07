Bubamara može da bude opasna, posebno za decu: Kada sleti na vas, to je znak

Bubamare vole svi, čak i oni koji ne podnose insekte

I to je sasvim normalno – bubamare ne samo da su vesnik sreće i pozitivnih stvari, već su i pravi Terminator za vaši i druge štetočine. Ovde govorimo o klasičnoj crveno-crnoj evropskoj bubamari, međutim, njihova azijska rođaka je sasvim drugačija priča i nje morate da se čuvate.

Bubamara je predator, koji se hrani vašima, drugim insektima, njihovim jajima, gusenicama, pa čak i leptirima. Upravo ta njena osobina je veoma bitna budući da živi na različitim biljkama i hrani se navedenim živim bićima, koji su štetočine i predstavljaju opasnost za biljke. Zbog toga veoma je korisno čuvati ih i ne dirati, jer one čiste biljke, nešto kao prirodni insekticid. Neretko se to i dešava da se namenski upotrebljavaju za biološku kontrolu štetočina.

Evo kako izgledaju azijske bubamare

Koliko su bubamare efikasne u uništavanju štetočina, najbolje pokazuje podatak da bubamare svakog dana pojedu od 200 do 300 lisnih vaši.

Sa druge strane, kada pričamo o bubamarama kao štetočinama, često se misli na azijske bubamare. Ove bubamare imaju različite boje, od crne do narandžaste sa velikim brojem crnih tački (od 19 do 21). One se pojavljuju u periodu od oktobra i tokom novembra, kad nije sezona drugih insekata.

Suština je da one tada traže domaćina gde će da prezime zimu. Neretko to bude u domaćinstvima, u ruralnim sredinama ili vikendicama. Nisu otrovne, ali su izazivači alergija i kao takve nisu poželjne u blizini ljudi, posebno dece.

Ukoliko se uoče u kući, najčešće su u prozoru, najbolje ih je usisati, jer ukoliko se mehanički ubijaju ostavljaju jak miris i tragove koje je teško ukloniti.

Sedmotačkasta bubamara

Sedmotačkasta bubamara (latinski. Caccinella Septempunctata) poznata je i kao domaća ili evropska bubamara. Ona je dobra štetočina koja se hrani lisnim vašima i na taj način čuva razne biljke od štetočina. Domaća bubamara je klasična crvena bubamara sa sedam crnih tačkica, koja nam je svima poznata i koju svi zapravo i volimo. Iako se nalazi pod zaštitom države, domaća bubamara je ugrožena od strane azijske bubamare, koja je napada i jede.

