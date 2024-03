Budite oprezni: Ove namirnice mogu da umanje dejstvo lekova

Istraživanje Medicinskog fakulteta u Viskonsinu u SAD objavljeno prošlog meseca pokazalo je, na primer, da neki veštački zaslađivači mogu uticati na način na koji telo metaboliše određene lekove, uključujući antibiotike, antidepresive i antivirusne lekove. Laboratorijska studija je pokazala da veštački zaslađivači (dva testirana su sukraloza i acesulfam kalijum) poremete funkciju proteina u jetri koji pomaže u uklanjanju toksina i lekova iz tela. Međutim, naučnici su naveli da je ovo samo preliminarni rad i da su potrebna detaljnija istraživanja, piše Times of Indija.

Zeleno povrće

U prošlosti je ljudima koji su uzimali varfarin za razređivanje krvi savetovano da izbegavaju spanać, kelj i drugo lisnato povrće. To je zato što su bogate vitaminom K, koji igra ključnu ulogu u formiranju proteina koji omogućavaju zgrušavanje krvi, objašnjava profesor Maksvel. Ali studija iz 2019. sa Univerziteta u Montrealu pokazala je da ljudi sa redovnim zdravim unosom lisnatog zelenila zapravo imaju „bolje kontrolisano“ zgrušavanje krvi, kaže profesor Maksvel. Nije važna količina unosa povrća, već njegova stabilnost. Krv je ostala na željenom nivou. Ako uzimate varfarin, trebalo bi da se pridržavate uobičajenih preporuka da pojedete porciju lisnatog zelenila dnevno“, kaže Maksvel, a prenosi Večernji list.

Žitarice

Žitarice mogu da utiču na apsorpciju antibiotika. Gvožđe, cink i magnezijum koji se obično dodaju u hranu kao što su žitarice za doručak mogu smanjiti apsorpciju određenih antibiotika: tetraciklina i fluorokinolona. „Na primer, ako jedete žitarice obogaćene gvožđem ili mineralima i istovremeno uzimate antibiotik, to može smanjiti apsorpciju leka do 64 odsto“, kaže Ejden Gogins. Savet: Jedite sve obroke najmanje dva sata pre uzimanja ove vrste antibiotika, kaže Gogins.

Hrana bogata vlaknima može smanjiti efikasnost lekova za štitnu žlezdu zasnovanih na levotiroksinu koji se prepisuju ljudima čija štitna žlezda ne proizvodi dovoljno hormona tiroksina (hipotireoza). Međutim, konzumiranje hrane bogate vlaknima – kao što su sočivo, pasulj, mahunarke i sveže voće i povrće – može učiniti levotiroksin manje efikasnim. Teorija je da se vlakna vezuju za lek dok putuju kroz creva, smanjujući njegovu apsorpciju. (Levotiroksin se takođe vezuje za hranu koja sadrži kalcijum i gvožđe, kao i za kafu.) „Šokantno, ovo je nešto za šta mnogi ljudi ne znaju“, kaže Gogins. „Jedna studija je pokazala da 20 odsto pacijenata uzima levotiroksin sa obroka, a još 20 procenata ga uzima manje od 30 minuta pre obroka.“ Savet: Uzmite levotiroksin na prazan stomak—najmanje 60 minuta pre obroka, kaže Gogins.

Banane

Utiču na visok krvni pritisak i lekove za srce. „ACE inhibitori i ARB-i imaju tendenciju da favorizuju zadržavanje kalijuma u ​​bubrezima. Dok se većina ljudi prilagođava na to bez problema, nivo kalijuma kod nekih ljudi raste—posebno kod starijih ili onih sa bubrežnom bolešću. Za ovu grupu, jedenje velikih količina hrane bogate kalijumom , kao što su banane, mogu preterano da podignu ove nivoe, što dovodi do slabosti, umora i abnormalnog srčanog ritma“, kažu stručnjaci.

Meso i proizvodi od mesa

Utiče na antidepresive koji sadrže inhibitore monoamin oksidaze (MAOI). „MAOI deluju tako što smanjuju aktivnost ključnog enzima (monoamin oksidaze), što rezultira višim nivoima norepinefrina, serotonina i dopamina koji nam pomažu da se osećamo bolje, srećnije… Ali ovaj enzim takođe pomaže u kontroli nivoa aminokiseline tiramina, koji se nalazi u fermentisanoj hrani, salami, zrelom siru, pivu, pivu ili vinu. Povišeni nivoi tiramina mogu izazvati visok krvni pritisak, glavobolju, zamagljen vid, a ponekad i krvarenje u mozgu“, objašnjavaju naučnici.

Mlečni proizvodi

Mleko, jogurt i sir mogu smanjiti apsorpciju antibiotika koji se koriste za lečenje mnogih vrsta infekcija, posebno tetraciklina i fluorokinolona. Smatra se da se vezuju za kalcijum i ne mogu se adekvatno apsorbovati. „Na primer, konzumiranje jogurta dok uzimate ciprofloksacin može smanjiti njegovu efikasnost do 42 procenta“, kaže Ejdan Gogins.

Citrusno voće

Utiče na najmanje 85 različitih vrsta lekova – uključujući midazolam (benzodiazepin, koji se koristi kao anestetik), sertralin (antidepresiv), statine (uključujući simvastatin i atorvastatin), sildenafil (za erektilnu disfunkciju) i blokatore kalcijumskih kanala visok krvni pritisak). Posledice mogu biti brojne: ekstremno oštećenje mišića usled statina; prijapizam (preterano produžene erekcije) za sildenafil; glavobolje, vrtoglavica, umor i poremećaj sna sa sertralinom; prekomerna sedacija za midazolam; i prekomerno smanjenje krvnog pritiska, povećan broj otkucaja srca, vrtoglavica, umor i zamagljen vid za one koji uzimaju blokatore kalcijumskih kanala.

Kivi

Kivi smanjuje neželjene efekte aspirina. Glavni neželjeni efekat uzimanja aspirina je salicilna kiselina, čije velike količine mogu dovesti do čira na želucu ili čak do krvarenja u crevima, kaže farmaceut Ejdan Gogins. „Naša tela proizvode antioksidativne proteine (zvane hem oksigenaza) koji pomažu u sprečavanju čireva, ali za to su potrebne velike količine vitamina C. Aspirin dovodi do povećane potrošnje vitamina C u našem telu jer povećava proizvodnju urina – tako da nivoi vitamina C u svakom slučaju smanjite unosom aspirina“, kaže on i dodaje da ako redovno uzimate aspirin, nije loše da povećate unos vitamina C jedući pomorandže, kivi i bobičasto voće.

Kafa

Ali ponekad efekat hrane ili pića može biti pozitivan. Na primer, poznato je da ispijanje jedne šoljice kafe može da poveća dejstvo paracetamola jer kofein ubrzava apsorpciju leka u crevima, kaže farmaceut iz Londona Ejdan Gogins. „Često se klinički relevantne interakcije sa drugom hranom otkriju tek godinama nakon što su lekovi na tržištu, a pacijent nikada ne dobije informacije“, kaže on.

