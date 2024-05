Budite oprezni: Ovim trikovima se služe trgovci kako bi vam uzeli što više novca

Od promocije preko vizuelnih znakova do muzike

Da li ste ikada razmišljali o tome šta prodavci i prodavnice čine kako bi nas naterale da trošimo više para?

– Da podstaknu svoje kupce da potroše više novca nego što je prvobitno planirano, prodavnice koriste mnogo trikova – naglašava Džulijan Haus, generalni direktor „Futureproof Digital Media Ltd“ i osnivač sajta „My Favorite Voucher Codes“.

Korišćenje psiholoških trikova prodavnicama omogućava da ubede kupce da troše više. Lista njihovih trikova je zaista duga i često iznenađujuća.

Ovo je osam najpopularnijih trgovačkih trikova.

Besplatna dostava

Besplatna dostava nije baš besplatna. Dodavanjem više proizvoda u korpu samo da bismo premašili određeni iznos i dobili besplatnu isporuku, mi to zapravo i to plaćamo ovim – često nepotrebnim – dodatnim proizvodima. Na kraju krajeva, iznos može biti veći od cene koju bismo platili prilikom naručivanja sa plaćenom dostavom.

Promocija 1 + 1

Sve promocije poput kupovine jednog skupljeg proizvoda i dobijanja jednog besplatno mogu se isplatiti ako smo zaista planirali da kupimo skuplji proizvod. Najviše od svega, međutim, podstiču prodaju i podstiču kupce da vrše veće, češće ili čak nepotrebne kupovine, piše najžena.rs.

Rasprodaja!

Rasprodaja je možda najbolji način da se kupci prevare da izvrše neplanirane kupovine. Hteli mi to ili ne, džinovski crveni transparenti sa podebljanim slovima „rasprodaja“ privlače našu pažnju. Kada pogledamo sajt, počinjemo da se pitamo šta je tačno na sniženju i da li postoji nešto kul što bismo mogli da kupimo jeftinije. Ako se konačno odlučimo da uđemo u prodavnicu,kupićemo artikal sa sniženim artiklom, ali i koji možda smo kupili po regularnoj ceni, a pored njega ćemo potrošiti još para na novu kolekciju.

Kupovina na veliko

Promocije za veće količine proizvoda su još jedan način da se kupci ubede da kupuju baš tu. U takvoj situaciji, pre svega, treba da razmislite da li su nam zaista potrebne tako velike količine određenog proizvoda u datom trenutku.

Osim toga, iako se kupovina na veliko može isplatiti, to ne mora uvek biti tako. Pre nego što naručimo ili odemo na kasu, trebalo bi da proverimo koliko tačno košta jedno pakovanje datog proizvoda i njegovu cenu pomnožimo sa količinom u pakovanju. Ovo je jednostavan način da utvrdimo da li zaista imamo posla sa dobrom cenom na količinu.

Aplikacija

Dodatne promocije samo za kupce preko aplikacije – na ovaj način popularni brendovi za kupovinu ne pomažu nam da uštedimo, već podstiču češću kupovinu.

Ove aplikacije ne samo da prikazuju obaveštenja i upozorenja o najnovijim rasprodajama ili novim proizvodima, već predstavljaju i prenosivu prodavnicu koju možemo posetiti u bilo kom trenutku i obaviti impulsivne kupovine. Pored toga, neke aplikacije takođe dele kupone sa popustima na kupovinu do kraja dana, gde se mi odmah hvatamo za karticu i to kupimo, ne razmišljajuće da li nam je to stvarno preko potrebno.

Vizuelna oznaka

Distribucija proizvoda u prodavnicama nije slučajna. Na samom početku radnje nalaze se najlepši, najpoželjniji a samim tim i najskuplji proizvodi.

Najprofitabilniji artikli se takođe postavljaju u visini očiju. Na ovaj način ovi proizvodi privlače našu pažnju, te ćete pre kupiti taj proizvod nego onaj sa vrha police, kog jedva možete da dohvatite.

Muzika u prodavnicama

Muzika u prodavnici bi trebalo da nas razveseli. Zadovoljan kupac će, zauzvrat, verovatnije šopingovati. Istraživanja pokazuju da muzika može uticati ne samo na to koliko kupujemo, već i na ono šta kupujemo. „LS Retail” citira studiju iz 2005. godine u kojoj su naučnici primetili da je klasična muzika podstakla kupce da kupuju skuplje proizvode. U studiji iz 1997. objavljenoj u časopisu Nature, istraživači su primetili da kada je francuska muzika svirala u vinoteci, ljudi su kupovali više francuskih vina, a kada je nemačka muzika svirala lagano, kupovali su više nemačkih vina. Međutim, ni sami kupci nisu bili svesni da muzika utiče na njihov izbor vina.

Ciljano oglašavanje

Naši telefoni i kompjuteri tačno znaju šta nas zanima. Digitalne otiske koje ostavljamo iza sebe mogu da prate brendovi na vebu, što rezultira oglasima koji su posebno prilagođeni našoj istoriji pretrage. Na ovaj način brendovi pokušavaju da nas zainteresuju svojom ponudom.

