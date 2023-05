Budućoj nevesti verenik rekao da ‘nije dovoljno čista’ da nosi belu venčanicu: Evo kako mu se osvetila

Dan vašeg venčanja dan je kada bi trebalo da možete da izaberete šta god želite za oblačenje, pa ako vaš budući životni partner pokuša da kontroliše šta ćete obući, da li bi počeli da se premišljate? Jedna žena ostala je užasnuta kada joj je budući suprug rekao da ne može da nosi belo na njihovom venčanju jer nije devica, piše Mirror.

Kako je objasnila u svojoj objavi na Redditu, muškarac joj je rekao da bi trebalo da „nosi crveno“ jer „neveste nose belo samo kad su čiste“, a ona je bila ponižena njegovim komentarima. Ipak, nedavno je ponovo pisala na Reditu, te je podelila da se najslađe osvetila i ljudi su oduševljeni.

U izvornoj objavi je napisala: „Tačno je ono što naslov kaže. Bila sam sa svojim verenikom šest godina i verena zadnjih osam meseci. Ja sam radila i bavila se većinom planova za venčanje, ali moj verenik, zvaćemo ga Rajan, dao je svoj doprinos tu i tamo. Pre otprilike mesec dana, Rajan je niotkuda rekao da je razgovarao s nekim od svojih kolega i shvatio da ne bi trebalo da nosim belu haljinu.“ Zatim je objasnila razlog zašto njegova verenica ne treba da nosi belo, koji je nju zaprepastio: „Rekao mi je da neveste nose belo samo kad su čiste. Rajan i dalje tvrdi da bi to što nosim belo zavaralo sve goste i da je to drugačije za muškarce. Sve to iskreno me je nateralo da se uopšte zapitam da treba li stvarno da se udam za ovog čoveka?“.

Priznala je da joj se trenutno stvarno gadi, te da on čak nije ni religiozan pa zna da se radi o tome što njemu smeta činjenica da je ona izgubila nevinost s 18 godina pre nego što ga je uopšte upoznala. Žena se ipak odlučila da se ne uda za njega, te mu se krajnje osvetila tako što ga je ostavila, a zatim je odlučila da želi ponovo da izlazi s drugima. Na Reditovom forumu za savete o sastancima je napisala: „U kasnim sam 20-ima i upravo sam prekinula veridbu. Ovo će biti moj prvi izlazak sa nekim muškarcem nakon mnogo godina.“

Pitala je za savet šta bi trebalo da obuče za sastanak, ali ljude je više zanimala činjenica da se rešila bivšeg. Jedna je osoba napisala: „Tako mi je drago što si se rešila tog tipa.“ „Tako sam srećan zbog nje“, komentarisala je druga osoba. „Ne crvenu haljinu. Drago mi je da čujem da si prekinula tu toksičnu vezu!“, pohvalila ju je treća osoba, a prenosi Večernji list.

