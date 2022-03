Bura na društvenim mrežama: Objavio fotografije bombardovanja Srbije kao slike iz Ukrajine (foto)

Osim pravog rata koji se vodi u Ukrajini, na društvenim mrežama se vodi prava bitka oko pravih informacija.

Od početka ratnih sukoba brojne novinarske ekipe se utrkuju ko će pre postaviti autentične snimke i fotografije iz ratne zone, ali i preneti najnovije vesti iz sveta diplomatije.

Obični građani i zvaničnici iz Ukrajine svakodnevno objavljuju snimke i fotografije sa ratnog područja, a ljudi širom sveta se na društvenim mrežama svrstavaju se na jednu ili drugu stranu, žale za žrtvama, zgražavaju se nad slikama i video-zapisima bombardovanja, tuguju nad potresnim svedočenjima užasa.

Mnoge su ganule fotografije dece, srušenih kuća, zapaljenih zgrada, koje su se pojavile pre nekoliko dana na portalima pojedinih svetskih medija. Mislili su da su to fotografije napada na Ukrajinu. A zapravo postavio ih je jedan Srbin. I zatražio samo jedno.

„Sinoć sam na nekoliko sajtova u Americi, Britaniji i Australiji okačio slike bombardovanja i zamolio narod da to osudi, što su oni i učinili. Na kraju prije nego što su me obrisali sam im se zahvalio i napisao da su to slike kada su oni 1999. bombardovali Srbiju“, objavio je na svom profilu na Fejsbuku Vladan Milićević.

Sinoć sam na nekoliko sajtova u Americi, Britaniji i Australiji okačio slike bombardovanja i zamolio narod da to osudi,… Posted by Vladan Milicevic on Thursday, February 24, 2022

Novinari preneli njegovu objavu

Ovaj potez je naišao na brojne reakcije njegovih pratilaca. Komentare su ostavljali čak i ljudi iz Rusije, ali i iz Ukrajine. A vest o tome je plasirana i u ruskim medijima posredstvom agencije Tas. „Srpski veteran Vladan Milićević izveo je mali sociološki eksperiment: objavio je nepotpisanu fotografiju NATO bombardovanja Jugoslavije 1999. godine na sajtovima u SAD, Velikoj Britaniji i Australiji i pozvao korisnike interneta da osude ono što se dogodilo“, prenela je agencija Tas.

Milićević je u nedelju u intervjuu za Tas rekao da su njegove objave prikupile hiljade lajkova i stotine ljutitih komentara. Nakon toga, Srbin je rekao prisutnima da su fotografije dokaz agresije Zapada na Srbiju, piše agencija Tas.

Hvala Pavel i agencija TASSobjava je otišla u Rusiju Posted by Vladan Milicevic on Sunday, February 27, 2022

(B92, Kurir)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.