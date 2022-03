Celu ruku istetovirala u crno: „Zašto bi neko ovo uradio sebi?“ (video)

Devojka po imenu Leta podelila je na TikToku pre nekoliko dana video u kojem kaže da je toliko opsednuta trajnim ukrasom na koži da je celu jednu ruku odlučila da ofarba u crno.

Njen snimak crne tetovaže brzo je postao viralan i broji preko 7 miliona pregleda, a mnogi se pitaju ‘zašto bi neko to ikada uradio…?’

Odgovor na to krije se, rekla je Leta, u ključnim rečima kojima je označila svoju objavu, ‘Harry Potter’ i ‘fantasy’, i u kompoziciji Harry Potter Intermezzo koja se u videu čuje u pozadini..

Leta je pokazala da crna tetovaža na ruci na dnu ima ‘strelicu’ zbog koje se čini da je zapravo uradila dugačku crnu rukavicu, a otkrila je i ceo proces tetoviranja.

– Rukavica je deo uniforme koju u filmovima o Hari Poteru nose studenti Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry – objasnila je, a mnogi su komentirali da je tu ljubav mogla da pokaže i jednostavnije i bezbolnije, piše The Sun.

– Zašto nisi samo kupila crnu majicu? – bio je jedan komentar.

Bilo je i onih koji su komentarisali da bi na mestu tattoo umetnika odbili da to urade.

– Zarastanje tetovaže će biti brutalno, samo pričekaj da počne da svrbi! – upozorila je jedna devojka u komentarima.

