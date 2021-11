Česta briga mnogih mama: Kako se rešiiti stomaka nakon porođaja?

Iako se divimo poznatim ličnostima koje mesec dana nakon porođaja nemaju ni trag trudnoće i trudničkog stomaka, jedno je sigurno: povratak stare figure nije ni lak ni jednostavan zadatak, niti je moguć preko noći.

Poznate manekenke koje nekoliko nedelja nakon rođenja deteta šetaju modnom pistom u donjem vešu godinama i decenijama su svakodnevno trenirale i, pored toga što se maltene iz porodilišta vraćaju u teretanu, mogu da se oslone na izuzetnu mišićnu memoriju. Ipak, to je njihov posao, zar ne?

Šta može da očekuje „obična“ žena?

U zavisnosti od indeksa telesne mase, u trudnoći se očekuje da se žena ugoji između pet i osamnaest kilograma kada nosi jedno dete, odnosno između 11 i 28 kilograma u slučaju blizanačke trudnoće. Deo toga nestaje odmah nakon porođaja — očigledno, najpre se gube težina bebe i težina tečnosti poput plodove vodice, nakupljene vode, krvi itd.

U prvim sedmicama nakon rođenja deteta, primetićete da u kupatilo idete češće nego ranije, da vas fiziološke potrebe bude usred noći i da vam je spavaćica mokra od znoja, do čega dolazi zbog naglog pada nivoa hormona koji su porasli u trudnoći. Do kraja prvog meseca, mogli biste da izgubite i do devet kilograma bez previše truda, a oko šest nedelja posle porođaja i materica će se vratiti na svoju normalnu veličinu, odnosno onu koju je imala pre trudnoće, pa će stomak izgledati ravnije.

Ukoliko dojite, imajte na umu da biste i na ovaj način mogli da pomognete sebi da izgubite na težini, pored toga što će beba piti majčino mleko i što ćete uspostaviti vezu na predivan način. Štaviše, američka Akademija za ishranu i dijetetiku navodi da majke koje doje dnevno izgube 400-500 kalorija kako bi telo proizvelo količinu mleka neophodnu za dojenje bebe stare do šest meseci. Naravno, dojenje nije garant da ćete mama sigurno smršati, ali studije su pokazale da mame koje na ovaj način hrane svoje bebe izgube u proseku više kilograma nego one čije se bebe hrane formulom.

Većina lekara preporučuje da se sačeka najmanje šest nedelja pre povratka treninzima u slučaju vaginalnog porođaja, odnosno makar osam sedmica ako je porođaj izvršen carskim rezom.

Kako ubrzati povratak staroj figuri?

Ključ je, kao i kada višak nije stečen u trudnoći, uvek isti: izbalansirana i zdrava ishrana i vežbanje.

Jedite hranu što bogatiju biljnim vlaknima, poput krušaka, banana, jabuka, pasulja, integralnih žitarica itd.

Ukoliko vam je posebno važno da ponovo imate ravan stomak, koristiće vam vežbe koje „pogađaju“ mišiće abdomena, uz jedan važan trik — ne bacajte se odmah na trbušnjake! Vezivno tikivo vaših stomačnih mišića se razvuklo u trudnoći i vremenom će se ono vratiti na normalno stanje, ali jedno istraživanje australijskih lekara pokazalo je da preran povratak starim dobrim trbušnjacima može dodatno da oslabi vezivno tkivo i učini ga još tanjim i slabijim!

Preporučuje se da počnete tako što ćete najpre ojačati transverse abdominus, dubinski mišić koji se ponaša kao stabilizator gornjeg dela tela i nalazi se tik iza abdominalnog mišića. Idealna vežba izgleda ovako:

lezite na pod savijenih kolena i stopala naslonjenih na pod

uvucite stomak, polako podižite grudi sve dok ne osetite da su se aktivirali stomačni mišići

ne podižite previše kako biste „pogodili“ baš ovaj dubinski mišić

opustite stomak i ostanite u ovom položaju 10 sekundi

dišite normalno

ponovite 10 puta

Za početak radite ovu vežbu samo jednom dnevno, i to najmanje dva meseca nakon porođaja! Vremenom povećavajte broj ponavljanja sve dok ne dođete do pet setova s po 20 ponavljanja.

Koristiće vam i plenk i obrnuti trbušnjaci.

U svakom slučaju, imajte na umu jedno: za rast trudničkog stomaka bilo je potrebno devet meseci i teško je očekivati da će on ponovo biti ravan za neki vrlo kratak period. Ne vršite pritisak na sebe i idite korak po korak, dan po dan, a rezultat će sigurno doći.

