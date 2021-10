Čestitamo: Ako imate ovih 7 osobina, natprosečno ste inteligentni

Čestitamo! Ako ste otkrili da imate ovih sedam karakteristika, smete sebe slobodno da svrstate među natprosečno inteligentne ljude.

Empatični ste

Saosećate se s drugima, možete lako da se uvučete u njihovu glavu i znate šta misle. Osim toga, uopšteno imate jako fine antene. Kad uđete u prostoriju u kojoj se neko svađao, osetite to. To samo pokazuje da ste izrazito empatična osoba, a to je znak visokog koeficijenta inteligencije.

Radoznali ste

Želite sve da znate, zanimate se za život ljudi oko sebe i ne možete da otkrijete dovoljno stvari o kulturi i istoriji? To je u prirodi inteligentnih ljudi.

Pažljivi ste

Svejedno šta se događa oko vas: sve pratite i sve razumete. Jedan od razloga za to je već spomenuta empatija, ali i činjenica da ste jednostavno oprezni i da s otvorenim očima idete kroz život.

Kontrolišete se

Kad ste loše volje, ne dolazi u obzir da svoje raspoloženje prenesete na druge. Emocionalne ispade držite pod kontrolom.

Imate jako dobru memoriju

Vaši prijatelji se stalno pitaju: „Kako sve to možete da upamtite?“ Sasvim jednostavno: to je znak natprosečne inteligencije.

Znate svoje granice

Inteligentni ljudi znaju kad treba držati zatvorena usta. Takođe znaju kad je vreme da se povuku.

Spremni za akciju

Neplanirani vikend ili izlet u Rim i to bez vodiča kroz grad: to je nešto za vas. Uvek ste u akciji, volite pustolovine, a sve kako bi uživali u životu.

