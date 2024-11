Često sanjate isti san? Podsvest vam šalje važu poruku, evo kako da je protumačite

Noćima sanjate isti san? Iste učesnike, mesto, dijalog?

Zašto sanjamo konstantno isti san i isti događaj?

Sanjanje istog sna može značiti da naša podsvest ima neku poruku za nas. Tu leži ključ jer je na vama da rešite sami sa sobom šta je to u životu što vas opterećuje čak u toj meri da to konstantno sanjate.

Psiholog koji se bavi i snovima, Rolo Mej tvrdi da čovek koji ne može da sanja, lakše izlazi na kraj sa problemima na javi. Dakle, sve ono što sanjate, odraz je ono o čemu razmišljate kada ste budni.

Ako često sanjate noćne more, to pokazuje da vas muči neka trauma s kojom se inače borite ili situacija za koju još uvek nemate rešenje. Dakle, ako sanjate često iste noćne more, svakog dana, jednom mesečno ili više puta godišnje, vaša podsvest želi da rešite probleme s kojima se inače teško nosite i koje vas opterećuju, piše „Sanovnik“.

Postoji rešenje

Kako biste rešili ovaj problem sa snovima, stručnjaci savetuju da redovno vodite dnevnik. Zapisujte šta vam se trenutno dešava u životu, kako se osećate i šta ste od tog dana doživeli da je lepo ali i ružno!

Može da se desi da će vam još dugo vremena biti potrebno da dođete do rešenja, kao i da nećete tako brzo naići na odgovor. Ali upornost će se na kraju isplatiti.

Snovi su često vrlo burni i ponekad ih je veoma teško objasniti, a problemi koji nas muče iz svakodnevnog života pojavljuju se u nekim drugim, na prvi pogled, sasvim običnim situacijama.

Dok sa druge strane, možda su ove situacije propraćene jakim emocijama koje dovode i do stanja paralize u snu i dovode vas do toga da u snu ne možete da pronađete način kako da ih se rešite.

Psiholozi smatraju da su noćne more i svi oni snovi koji se javljaju, zapravo pozitivno iskustvo za svakoga jer će se ponavljati sve dok ne obratimo pažnju na to da moramo da rešimo problem.

(najžena.alo.rs)

