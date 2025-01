Često se o tome priča: Da li vitamin C leči prehladu?

Da li C vitamin leči prehladu?

Zima donosi talas prehlada i gripa, što često podstiče ljude da pojačaju unos vitamina C u nadi da će se zaštititi. Dr Džesi Brakamonte sa Klinike Mejo objašnjava koliko je vitamin C zaista efikasan u prevenciji prehlade i da li je čaša soka od pomorandže dovoljna, prenosi zdravlje.kurir.rs.

Vitamin C je poznat po svojoj ulozi u jačanju imunog sistema, zarastanju rana i očuvanju zdravlja zglobova i tetiva. Međutim, prema dr Brakamonteu, uzimanje većih količina ovog vitamina ne pruža značajnu zaštitu od obične prehlade.

Može li vitamin C skratiti trajanje prehlade?

Iako ne sprečava pojavu prehlade, istraživanja pokazuju da dodatni unos vitamina C može skratiti njeno trajanje. Ako prehlada obično traje sedam dana, dodatni unos vitamina C može je smanjiti za oko 13 sati, navodi dr Brakamonte.

Najbolji način unosa vitamina C

Unos vitamina C kroz ishranu je najbolji izbor. Namirnice bogate ovim vitaminom, poput crvene i žute paprike, kivija, jagoda, kelja, brokolija i prokelja, često sadrže više vitamina C od pomorandže.

Pazite na količinu

Preporučena maksimalna dnevna doza vitamina C obično iznosi 500 miligrama. Preterivanje s unosom, međutim, nije poželjno. „Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što počnete sa suplementima kako biste bili sigurni da ne prelazite preporučenu dozu,“ savetuje dr Brakamonte.

Vitamin C ima svoje prednosti, ali nije čarobni štit protiv prehlade. Uravnotežena ishrana bogata raznovrsnim hranljivim materijama ostaje ključ dobrog zdravlja tokom hladnih meseci.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com