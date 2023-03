Često se ugrizete za jezik? Simbolika vas se neće vas se svideti…

Sigurno vam se do sada nekoliko puta dešavalo da se ugrizete za jezik. I svesni ste koliko to može da zaboli.Međutim, postoji i druga strana priče: verovanja kažu da kada se ugrizete za jezik, to nikako nije dobar znak. Naime, postoje dve varijante ovog verovanja.

Prva kaže da kada se ugrizete za jezik, to znači da vas neko iz vaše okoline laže oko vama bitnih stvari. Zato treba dobro da otvorite oči i pazite kome poveravate svoje tajne.

Druga varijanta kaže da kada se osoba ugrize za jezik, previše priča, te bi trebalo neke stvari iz privatnog života da zadrži za sebe.

Kako god bilo, svakako su ovo samo verovanja, a na vama je da procenite da li u njih treba da verujete. Činjenica je da je jedina stvar koja će se desiti kada se ugrizete za jezik ta da ćete najverovatnije osetiti bol koji će kroz nekoliko minuta proći.

