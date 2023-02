Četiri najveća neprijatelja kože: Zbog njih imamo sve više bora i prerano starimo

Ono što jedete i pijete direktno na kožu – u pozitivnom ili negativnom smislu. Bore, suvoća, manjak elastičnosti i mrlje prirodna su posledica starenja, a njegovanje kože “iznutra” može vam pomoći da usporite biološki sat.

Ovo su najčešći uzročnici preranog starenja.

Šećer

Kada jedete više šećera nego što vaše ćelije mogu da prerade, višak se spaja s belančevinama u procesu zvanom glikozilacija. Proizvodi glikozilacije mogu dovesti do oštećenja kolagena – belančevine koja vašoj koži daje mladalački izgled. Velike količine slatkiša negativno utiču na vaše zube i osmeh jer se šećer lepi za zube i privlači bakterije i uzrokuje kvarenje.

Presoljena hrana

Ako pazite na količine soli u pripremi hrane, to ne garantuje da je vaš unos soli automatski nizak. Obratite pažnju na namirnice koje su slanije nego što mislite, odnosno slanije nego što to možete da okusite. Američki Centar za kontrolu bolesti izdvojio je nekoliko namirnica kao “skladišta soli”.

Pecivo u sebi može imati i do 230 mg kuhinjske soli. Jedna kriška pice sadrži do 760 mg, a tanjir supe s rezancima iz kesice čak do 940 mg soli. Mesni proizvodi, uključujući nareske i pileće medaljone, takođe su prepuni soli. Sendviči s narescima, sirom i umacima prave su slane bombe i sadrže čak 1.500 mg soli! Hrana koja obiluje solju izaziva zadržavanje tečnosti u organizmu i nadutost.

Kafa

Najrasprostranjeniji stimulativni napitak štetan je za vašu kožu i zube zbog visokog stupnja kiselosti. Kisela pića mogu stvoriti mikroskopske pore na površini zubi i dovesti do erozije gleđi, piše B92.

Poželjno je uz kafu ili nakon nje popiti čašu vode jer voda ima neutralni pH pa ispire kiselinu. Žvakaće gume takođe mogu smanjiti eroziju gleđi i tamnjenje zuba budući da podstiču proizvodnju pljuvačke koja revitalizuje zube i pomaže u zaštiti gleđi.

Alkoholna pića

Klonite se alkohola jer škodi sveukupnom zdravlju. Posebno je štetan za jetru, a posredno uništava kožu. Jedna od važnih funkcija jetre je da izbacuje toksine koji bi mogli nepovoljno da utiču na zdravlje i prerano starenje.

Ako je rad jetre oslabljen, toksini se nakupljaju u organizmu i vaša koža može da razviti niz problema poput akni i bora. Uz to što zbog alkohola škodi jetri, belo vino ima iznenađujuće loš uticaj na zube. Kiselina sadržana u njemu oštećuje gleđ i čini vaše zube sklonijim dugotrajnijim mrljama.

Pored toga, alkohol dehidrira i ima štetan uticaj na san, što se povezuje s ubrzanim starenjem. Nekvalitetan san povezuje se s borama, neujednačenom pigmentacijom i smanjenom elastičnošću kože.

