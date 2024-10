Čini li se i vama da vreme prebrzo prolazi od 2020. godine: Evo zašto se to događa

Da li takođe osećate da su dani dugi, a godine neverovatno kratke? Čini li se da je 2020. bila nedavno, a ne pre pune četiri godine i da nas samo nekoliko meseci deli od proslave pet godina od početka pandemije koronovirusa? Verujte mi, niste jedini. Mnogo toga se dogodilo od 2020. godine, ali na čudan način, mnogi ljudi se osećaju kao da skoro da nije prošlo uopšte

Jedna teorija je da su nas događaji 2020. još više odvojili od stvarnog sveta i da smo postali više „uronjeni“ u digitalni prostor, zbog čega se čini da poslednje četiri godine nisu bile stvarne. Neko je predložio i teoriju „doba izolacije“ koja nam daje osećaj da imamo drugačiju starost od stvarnog broja godina, odnosno osećamo da smo i dalje istih godina koliko smo bili kada je izolacija počela. Neko je sada predložio drugu teoriju o tome zašto izgleda da vreme teče brže od 2020. godine, a zove se „teorija percepcije vremena“, piše LADbible.

TikToker Tomas Maligan je pokušao da to objasni. „Tokom naših života, način na koji naš mozak percipira vreme se zapravo menja. Ovde je u igri nekoliko različitih stvari. Jedna je najočiglednija, na vaš prvi rođendan, jedna godina je 100 odsto vašeg života. Do drugog godina, jedna godina je 50 odsto vašeg života Do 20 godina, jedna godina je pet odsto vašeg života“, rekao je Tomas.

To bi značilo da je, najčešće, živopisno nezaboravan deo života između 20. i 25. godine bio jedna petina vašeg vremena na ovoj zemlji, dok je vreme između 25. i 30. godine bilo samo šestina toga iako je isto toliko dugo. U suštini, što ste stariji, čini se da se vreme više ubrzava kako se menja naša percepcija o tome.

Setite se svojih školskih dana kada se činilo da pola polugodišta traje večno, a sada shvatate da je to bilo samo pitanje nedelja. Sama hronologija se nije promenila i nastavlja se istim tempom, samo što ste se pomerili dalje kroz život nego što ste bili 2020. godine, a samim tim i vaša predstava o tome koliko godina traje u vašem životu prilično se smanjila. Malo jezivo, zar ne? Na sreću, Tomas je ponudio moguće rešenje, a to je da učinite svoj život „što zanimljivijim i što dužim”.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com