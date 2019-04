View this post on Instagram

Internet dal vozmožnostь prežde vsego idiotam vыražatь publično svoё mnenie! Vot uže vtoroй denь я obdumыvaю vыkladыvatь эto video ili net,no ponяv,čto kogda nibudь ono vse ravno popadёt v Setь i navernяka budet smontirovano,prokommentirovano ne kompetentnыmi idiotami ( #zoošiza rulit✊) я vse taki rešilsя vыložitь ego. Эto proizošlo na dnяh v Luganske(LNR). Na video dressirovщik iz Egipta Hamada Kuta @hamadakoutaofficial ! Lev prosto rešil atakovatь i takoe bыvaet v našeй professii!🤦‍♂️ On nadeяlsя,čto podklюčatsя i drugie,no lьvinый kollektiv ne podderžal ego v эtoй idei! Lev nanёs dressirovщiku neskolьko ran na nogah,rukah i spine,no v bukvalьnom smыsle uže na sleduющiй denь oni snova vыstupali vmeste na maneže Luganska i эti gastroli prodolžaюtsя prяmo seйčas!👏 P.S. a teperь dlя provokatorov : nu,i gde vaši hvalenыe šokerы,počemu životnoe ne obkolotoe, gde zabitыe životnыe,kotorыe v panike vыpolnяюt vse prikazы dressirovщika?Otkuda vzяlisь ranы na tele artista (klыki i kogti vidimo zabыli udalitь)??? K sožaleniю,no tolьko takie video mogut dokazatь VAŠE POSTOЯNNOE VRANЬЁ!!! Эto NAŠA PROFESSIЯ i эto MUŽSKAЯ RAZBORKA,v kotoroй pobedil Silьnый Duhom Čelovek HAMADA KUTA 👍🔥👍 #lugansk#lnr#hamadakuta #cirk#čp#takoebыvaet#našaprofessiя#circusaroundtheworld #circus#lionattack #lion#circusartist #egipet#napadenielьva#dežurnaяčastь