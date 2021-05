Čistačica koju je šefica ponižavala dala otkaz i ostavila moćno pismo

Britanka koja je 35 godina radila kao čistačica, dala je otkaz i ostavila pismo u kojem optužuje šeficu za maltretiranje.

Kako prenosi list Miror, žena, koja je odlučila da ostane anonimna, skupila je hrabrost da se suprotstavi svom poslodavcu i u oproštajnom pismu posle otkaza napisala da više nije mogla da trpi njeno ponižavanje i maltretiranje.

And this is why I love my mum. She’s been cleaning banks for 35 years and today walked out with this lovely note left for that awful manager. Happy retirement Mum – always have the last laugh eh! 💚☺️ #Tada pic.twitter.com/u8G73MTPMA

— Joe 😎💫 (@joecousins89) April 30, 2021