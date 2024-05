„Čovek je rođen da radi, da trpi i da se bori“: Reči Nikole Tesle mogu vam promeniti život iz korena

Deset mudrosti kojih se pridržavao Nikola Tesla

Nazivali su ga sanjarom, rugali se njegovim idejama, ali vreme je sve postavilo na svoje mesto. Nikola Tesla je bio neverovatno talentovan. Do svojih otkrića je dolazio lako, kao u šali. Govorio je kako mu tehnička rešenja sama padaju na pamet, dok je na svet i na ljude gledao je potpuno drugim očima.

Osim što je bio izumitelj, bio je i vizionar, a njegova vizija smrti i danas se prepričava – verovao je da smrti ne postoji!

Što se Tesle tiče, postoje tri načina da se uveća energija koja dovodi do ljudskog progresa. U kontekstu njegove religioznosti bitan je drugi način o kome govori. Naime, on kaže da treba umanjiti snagu sila koje sputavaju napredak, a to su po njegovom mišljenju neznanje, ludilo i verski fanatizam, prenosi Kurir Stil. Uklanjanje tih sila će doneti mir.

– Ne može biti napretka ako on nije neprestano usmeren ka povećanju blagostanja, mira i dostignuća – rekao je Tesla o religiji rekao nekoliko godina pre svoje smrti, u intervjuu za američki časopis „Liberti“, februara 1937. godine

Odrastao je u porodici predanih vernika, premda je kasnije izjavljivao da veruje u Boga koji ne pripada nijednoj veroispovesti.

Tesla se po mnogo čemu razlikovao od svih poznatih naučnika, ali možda je najupečatljiviji njegov odnos prema metafizici i duhovnosti. Nikola je uvek tvrdio da je mentalna komponenta povezana s duhovnošću ljudskog bića i željom za saznanjem i teškim radom, omogućava nečiji napredak.

A neke od njegovih najvećih mudrosti, koji svaki čovek treba pažljivo da pročita, su:

– Naše vrline i naši promašaji su neodvojivi, kao sila i materija. Kada se odvoje, nema više čoveka.

– Neka budućnost kaže istinu, procenite svakoga čoveka prema njegovom radu i zaslugama. Sadašnjost je njihova, ali budućnost je moja, za koju sam tako naporno radio.

– Čovek mora da vežba umerenost i nadzor svojih čula i sklonosti u bilo kom pogledu, da bi tako održao sebe mladim u telu i razumu. Suzdržavanje mi nije uvek bilo po ukusu, ali su moja iskustva velika nagrada.

– Čovek je rođen da radi, da trpi i da se bori. Ko tako ne čini, mora propasti.

– Učio sam mnoge jezike, proučavao literature i umetnost proveo svoje najbolje godine u bibliotekama čitajući sve što bi mi došlo pod ruku i osetio sam da sam traćio vreme, ali ubrzo sam shvatio da je to bilo najbolje što sam ikada učinio.

– Od svih „sila trenja“, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje, ono što Buda naziva „najveće zlo u svetu“.

– Najvažniji produkt stvaralačkog uma je izum. Njegov krajnji cilj je ovladavanje uma prirodom i iskorišćavanje njezinih sila za potrebe čovečanstva.

– Ako pokušam da nastavim da prekinem tok misli, osećam pravu duhovnu mučninu, nehotice tada prelazim na drugi posao, iznenađen svežinom uma i lakoćom kojom svladavam prepreke koje su mi pre kvarile račune. I redovno nalazim odgovore na teška pitanja uz najmanji napor.

– Ako ne znate kako, posmatrajte pojave prirode, ona će vam dati jasne odgovore i inspiraciju.

